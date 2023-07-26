OpenAI تُلغي أداة اكتشاف نصوص الذكاء الاصطناعي لسبب متوقع

قالت شركة (أوبن أي آي) OpenAI إن أداة (مُصنِّف نصوص الذكاء الاصطناعي) AI Text Classifier، التي أطلقتها في وقت سابق من هذا العام، لم تعد متاحةً.

وأعلنت الشركة الناشئة، التي اكتسبت شهرة واسعة بعد إطلاق روبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT، في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي عن إطلاق أداة جديدة لتصنيف النصوص واكتشاف إن كانت أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل: (شات جي بي تي)، قد كتبتها.

وأوضحت (أوبن أي آي) أن مُصنِّف نصوص الذكاء الاصطناعي هو نموذج GPT مضبوط بدقة ويتنبأ بمدى احتمالية أن يكون الذكاء الاصطناعي قد أنشئ جزءًا من النص.

وجاء إطلاق الأداة بعد أن حظرت العديد من الجامعات والمدارس روبوت الدردشة المشهور (شات جي بي تي)، وذلك لقدرته على إكمال واجبات الطلاب المنزلية، مثل: كتابة تقارير عن الكتب والمقالات، وحتى إنهاء مهام البرمجة.

ولكن يبدو أن الأداة لم تتمكن من تأدية الوظيفة التي أُعدت من أجلها، إذ قالت (أوبن أي آي) في منشور على مدونتها: «اعتبارًا من 20 تموز/ يوليو 2023، لم مُصنِّف نصوص الذكاء الاصطناعي متاحًا بسبب انخفاض معدل دقته».

وأضافت الشركة أنها تعمل على إدماج التعليقات، وتبحث حاليًا عن تقنيات أكثر فعالية لتحديد مصدر النصوص، وقد التزمنا بتطوير ونشر آليات تُمكِّن المستخدمين من تحديد هل التقنية هي من أنشأت المحتوى الصوتي أو المرئي أم لا.

يُشار إلى أن (أوبن أي آي) أكدت سابقًا أن المُصنِّف الخاص بها ليس مما يوثق به تمامًا.