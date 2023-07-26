Hub71 ومنصّة Wio Bank تتعاونان لتحسين العمليات المصرفية للشركات الناشئة في أبوظبي

أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن شراكة إستراتيجية مع Wio Bank، أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، تهدف لتطوير التجربة المصرفية لمؤسّسي الشركات الناشئة في العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ حيث صُممت منصّة Wio Bank لدعم عمليات الحسابات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأصبحت المنصّة الشريك المصرفي الرسمي لمنظومة Hub71، مما يتيح لمؤسّسي الشركات الناشئة الاستفادة من فرص التوجيه والإرشاد والتسويق التجاري التي تدعم إطلاق المنتجات والخدمات الجديدة المبتكرة في أبوظبي.

وتسعى Hub71 و Wio Bank إلى تبسيط العمليات المصرفية على الشركات الناشئة في أبوظبي لتسهيل وصولها إلى التمويل والمنتجات المصرفية الأساسية التي تدعم نموّ الأعمال التكنولوجية المبتكرة وتطويرها في مراحلها المبكرة.

وتتمثل مهمة Wio Bank الأساسية منذ تأسيسها في المساهمة بإعداد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات للمستقبل. وبصفتها الشريك المصرفي الرسمي لـ Hub71، تعمل Wio Bank على تبسيط عمليات فتح الحسابات المصرفية عند انضمام الشركات الناشئة إلى Hub71، كما ستشارك Wio Bank في فعاليات ومبادرات Hub71 المتوافقة مع إستراتيجيتها الخاصة بالنموّ.

وقال أحمد علي علوان، نائب الرئيس التنفيذي لـ Hub 71: “تدعم شراكتنا مع منصّة Wio Bank التزامنا بتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة مفضّلة لدى الشركات الناشئة لممارسة الأعمال التجارية. وبتعاوننا مع هذه المنصّة الرقمية المحلية والفريدة، التي تقود مستقبل الخدمات المصرفية للشركات، نفتح الباب لفرص بنكية وتجارية قوية أمام مجتمع الشركات الناشئة لدينا. ويقدّم هذا التعاون نموذجًا مثاليًا على المزيج القوي الذي يُميّز المنظومة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، حيث ستساهم هذه الشراكة في نموّ الشركات الناشئة في العاصمة الإماراتية “.

وبدوره، قال جمال العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في Wio Bank: “انطلاقًا من إدراكنا لأهمية تأثير مجتمع الشركات الناشئة العالمي، نعتقد بكلّ ثقة أن تبسيط الوصول إلى التمويل والمنتجات المصرفية الأساسية سيُوفر لنا فرصة فريدة لتعزيز نموّ هذه الشركات، وتسهيل أعمالها لتحقيق إنجازات جديدة. وفي هذا الإطار، يسعدنا الإعلان عن تعاوننا كشريك مصرفي مع Hub71، والبدء بالعمل لتحقيق مهمتنا المشتركة في تمكين الشركات الناشئة في المنطقة. وبهذا التعاون، نحن ملتزمون بتقديم حلول مصرفية تترك أثرًا إيجابيًا، وتمكّن أصحاب الشركات الناشئة من الازدهار والنجاح في رحلتهم الريادية”.

وستحظى الشركات الناشئة في Hub71 أيضًا بإمكانية الوصول إلى شبكة Wio Bank من الخبراء المتخصصين للحصول على التوجيهات والمشورة الإستراتيجية لدعم نموّ أعمالهم التجارية وتطويرها، وهو الأمر الذي سيمكن المؤسسين من التعامل بشكل أفضل مع التحدّيات الفريدة واتخاذ قرارات أكثر استنارة، بالإضافة إلى تمكين فرص جديدة للنموّ الاقتصادي في إمارة أبوظبي.