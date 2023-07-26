نيوم ماكلارين يعلن عن أول ملصق لسيارة سباق في العالم مصمم بالذكاء الاصطناعي

كشف فريق “نيوم ماكلارين للسباقات الكهربائية” اليوم، عن أول ملصق سيارة في العالم مصمم باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومخصص لهياكل سيارات السباقات، ويأتي احتفالًا بالذكرى الستين لتأسيس فريق “ماكلارين ريسينج” McLaren Racing، وسيُعرض خلال سباق لندن للسيارات الكهربائية الذي سينعقد يومي 29 و30 يوليو الجاري.

وقد طُوِّر الملصق بالتعاون بين نيوم وماكلارين ريسينج، ويمثل عملًا إبداعيًا يجمع رؤى مستقبلية للتصميم قدمها كل من السائقَيْن “رينيه راست” و”جيك هيوز”، بالإضافة إلى أربعة أعضاء في برنامج نيوم لتطوير الخريجين، وقد عُولجت هذه الرؤى بهدف إنتاج عدد من النصوص التي تصف النماذج المطلوبة، بعدها، استُخدم برنامج لتحويل النصوص إلى صور وتصاميم فنية محددة تعكس رؤية كل من المشتركين، ثم جرى إدماج النماذج الستة في تصميم واحد، وكل هذه العمليات استُخدمت فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، قبل أن تُحسَّن جودة التصميم بنسخته الأخيرة عبر مصممي فريق “ماكلارين ريسينج” الذين وضعوه على ملصق يغطي الهيكل الخارجي للسيارة.

يقدّم فريق نيوم ماكلارين فورمولا إي أول تصميم لملصق صممه الذكاء الاصطناعي لسيارة سباق في عالم رياضة السيارات 🦾🧡. نتطلّع إلى مزيد من الابتكارات التي ستنتج عن شراكتنا الهادفة مع #ماكلارين.@McLarenFE #نيوم pic.twitter.com/1VDlxDIzEt — NEOM (@NEOM) July 26, 2023

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر: “تدعم شراكة فريق نيوم ماكلارين للسباقات الكهربائية العديد من التزامات نيوم، بدءًا من قيادة الحلول المستدامة، ورعاية المواهب السعودية من خلال الفرص التطويرية، إلى تقديم تقنيات جديدة للعالم”.

وأضاف: “لقد سخرنا تقنيات مبتكرة ومتقدمة لابتكار التصميم، الذي يشكل علامة فارقة في تاريخ ماكلارين الذي نحتفي به عبر رؤية متميزة للمستقبل”.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين ريسينج، زاك براون: “يسعدنا التعاون مع نيوم في ابتكار أول ملصق في عالم سباقات السيارات جرى إعداده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي”.

وأضاف: “ستكون لحظة مهمة للاحتفاء بالذكرى الستين لـ (ماكلارين ريسينج)، عندما تأخذ سيارتنا مكانها في مضمار السباق في لندن نهاية هذا الأسبوع. لدى ماكلارين تاريخ حافل بالابتكارات في عالم السباقات ومجالات أخرى عدة، وبقدر ما نحتفل بمسيرتنا العريقة، فنحن نتطلع إلى المزيد من الابتكارات في الفترة المقبلة”.

وسينضم خريجو نيوم في وقت لاحق من هذا العام، وهم من الشباب السعوديين الذين أدوا دورًا أساسيًا في عملية تصميم الملصق، إلى برنامج “نيوم ماكلارين لتطوير ورعاية المواهب”، لينخرطوا في برنامج تطويري مع الفريق مدته 12 شهرًا، وهو جزء من مبادرة مستمرة، سيستفيد منها عدد من الخريجين السعوديين على مدار الأعوام المقبلة، بهدف تطوير المواهب المحلية وتزويدها بالخبرة اللازمة من ماكلارين، التي تعد إحدى المؤسسات العالمية الموثوقة الأداء.

وتجمع شراكة “نيوم ماكلارين للسباقات الكهربائية” قيمًا مشتركة لمستقبل أفضل، وتدعم تطلعات نيوم لتصبح رائدة عالميًا في التقنيات والابتكارات في المجال الرياضي، من خلال التعاون وإحداث تأثير إيجابي داخل القطاع وخارجه.