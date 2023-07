ميزات تتفوق بها ساعة Garmin Fenix 7X على ساعة Apple Watch Ultra

تُعد ساعة Apple Watch Ultra هي أفضل وأقوى ساعة طرحتها آبل حتى الآن، وتتمتع بجميع الميزات التي تجعلها مناسبة للرياضين الذين يمارسون الرياضات الخارجية مثل: تسلق الجبال والغوص، ولكنها ليست الساعة الذكية الوحيدة في السوق التي تحتوي على هذه الميزات، فهناك ساعة (Garmin Fenix 7X (Solar Sapphire Edition التي تُعدّ من أقوى الساعات في سوق الساعات الذكية، وتتضمن ميزات ممتازة لهواة الرياضات والمغامرات الخارجية بشكل خاص.

وعند المقارنة بين الساعتين سنجد أن ساعة Garmin Fenix 7X تتفوق على ساعة Apple Watch Ultra في عدّة ميزات سنوضحها فيما يلي:

يمكنك استخدام ساعة آبل الذكية Apple Watch Ultra حوالي ثلاثة أيام، لكن عند الاستخدام المكثف للخرائط أو ميزات اللياقة البدنية يمكن أن يقلل ذلك إلى يومين.

بينما يمكن لساعة Garmin Fenix 7X Solar Sapphire Edition أن تستمر في العمل لمدة أسبوعين تقريبًا بعد شحنها بالكامل، أو 90 يومًا إذا فعّلت وضع توفير شحن البطارية.

تضم ساعة Apple Watch Ultra شاشة تعمل باللمس، ستعتمد عليها للاستخدام اليومي، ولكن إذا كنت ترتدي قفازات، أو كانت يديك باردة، أو تعرضت الشاشة للبلل، فإن استخدام الشاشة التي تعمل باللمس يصبح أكثر صعوبة.

وبينما تضم ساعة Garmin Fenix 7X شاشة تعمل باللمس، فإنها تتميز أيضًا بوجود أزرار، وهذه الأزرار تجعل تشغيل الساعة عند البلل أو عند ارتداء القفازات أسهل كثيرًا.

تحتوي ساعة Garmin Fenix 7X على مصباح يدوي LED مدمج في جانب الساعة يمكن تبديله من الأبيض إلى الأحمر، وهذا المصباح اليدوي مثالي للمهام الصغيرة مثل: قراءة الخرائط وإضاءة الطريق في حالات الطوارئ.

Red shift on #epix Pro — a new feature that shifts your watch display red to help reduce eyestrain and retain your night vision. pic.twitter.com/RDugVaH5h1

— Garmin (@Garmin) July 22, 2023