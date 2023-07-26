مقارنة بين سماعتي Beats Studio Pro و Beats Studio 3

أعلنت آبل رسميًا قبل حوالي أسبوع عن سماعات Beats Studio Pro الجديدة التي تتشابه في تصميمها مع طراز Beats Studio 3، وكلتا السماعتين تتميزان بالتصميم الأنيق، والمواصفات العالية التي تمنحك تجربة استماع ممتازة. ومع ذلك، تأتي سماعات Beats Studio Pro مع الكثير من التحسينات في مجالات متعددة، تجعلها تتفوق على سماعات Beats Studio 3.

ولتتعرف على المواصفات الكاملة لتلك السماعات، إليك مقارنة بينهما:

التصميم:

تبدو Beats Studio Pro مشابهة جدًا لسماعات Beats Studio 3 الشهيرة، وكلتا السماعتين تتمتعان بتصميم أنيق، وتوفران تجربة استماع غامرة، إذ تُنتج هذه السماعات صوتًا واضحًا ومثاليًا خاليًا من التشويش حتى عند رفع مستوى الصوت.

تشترك كلتا السماعتين بالتصميم الذي يوفر إحكامًا أفضل حول أذنك مما يساعد في منع الضوضاء الخارجية من الدخول ويساعد في تحسين أداء ميزة إلغاء الضوضاء.

ولكن مع إصدار Pro حسّنت Beats وسائد الأذن، فقد اختارت وسادة UltraPlush تكون أكثر راحة عند ارتدائها لفترات طويلة، كما غيّرت منفذ micro USB الموجود في Studio 3 إلى USB-C في طراز Studio Pro.

وبالنسبة إلى عناصر التحكم في تشغيل الوسائط فهي متطابقة في Studio Pro وطراز Studio 3. حيث يوجد زر مخصص للتحكم في أوضاع الاستماع وآخر للتحكم في التشغيل والتوقف المؤقت للمقاطع الصوتي، والتخطي للأمام أو للخلف، وضبط مستوى الصوت.

الأداء والاتصال:

تعمل سماعات Beats Studio 3 بشريحة من نوع W1 من آبل، ومع هذه الشريحة يمكن لهذه السماعات التبديل بسلاسة بين أجهزة آبل المدعومة عبر iCloud، وهذه الشريحة مسؤولة جزئيًا عن عمر البطارية الطويل.

ولكن في طراز Pro تمت ترقية المعالج، حيث جهّزت Beats هذه السماعات بشريحتها الخاصة التي استخدمتها أيضًا في طراز +Beats Studio Buds. وبفضل هذه الشريحة، تدعم هذه السماعات ميزة Find My من آبل، والاقتران بلمسة واحدة، وتدعم المساعد الصوتي سيري (Siri). ويعني وجود هذه الشريحة أيضًا أن Studio Pro تدعم ميزة Fast Pair من جوجل لسهولة الاقتران وميزة التبديل بين الأجهزة و Find My Device لتسهيل العثور عليها في حالة فقدانها.

لكن سماعات Studio Pro لا تدعم التبديل التلقائي بين أجهزة آبل عبر حساب iCloud، كما هو الحال مع Studio 3. بالإضافة إلى ذلك، أجرت Beats تغييرًا كبيرًا مع طراز Pro، حيث أضاف محول رقمي تناظري (DAC) مدمجًا. وهذا يعني أن هذه السماعات تدعم الصوت العالي الدقة عند استخدام كابل USB-C للاستماع.

من ناحية أخرى، لا يدعم طراز Studio 3 ميزة (الصوت المكاني) Spatial Audio لأن هذه الميزة لم تكن موجودة عند إطلاق هذا الطراز، بينما تدعم سماعات Studio Pro الصوت المكاني المخصص، كما تدعم التتبع الديناميكي للرأس عند استخدامها مع أجهزة آبل فقط.

ميزة إلغاء الضوضاء ووضع الشفافية:

لا تدعم سماعاتStudio 3 وضع الشفافية، لكن Beats أضافت هذه الميزة مع طراز Pro، وعند تشغيل وضع الشفافية، ستسمح لك سماعات الرأس تلقائيًا بالاستماع إلى الأصوات المحيطة بك مع الحفاظ على نقاء الصوت الخارج من السماعات، وهذا يتيح للمستخدمين البقاء على دراية بما يحدث من حولهم أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية.

تحتوي كلتا السماعتين على ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، ولكن طراز Pro يتميز بوجود فلتر دقيق يلغي الضوضاء بسرعة تبلغ 48000 مرة في الثانية، كما ستراقب هذه السماعات باستمرار الأصوات الخارجية من حولك، وستتكيف ميزة ANC مع الضوضاء وستتغير درجتها لتتناسب مع درجة الضوضاء المحيطة بك.

عمر البطارية:

تعمل سماعات Beats Studio Pro و Beats Studio 3 لمدة تصل إلى 40 ساعة بدون تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء، وتعمل سماعات Studio Pro لمدة تصل إلى 24 ساعة مع تشغيل إلغاء الضوضاء أو وضع الشفافية، بينما تعمل سماعات Studio 3 لمدة تصل إلى 22 ساعة مع تشغيل إلغاء الضوضاء.

السعر:

تُباع سماعات Beats Studio Pro بسعر 349 دولارًا و99 سنتًا، بينما تُباع سماعات Beats Studio 3 بسعر 231 دولارًا و99 سنتًا.

أيهما تختار Beats Studio Pro أم Beats Studio 3؟

بالنظر إلى سعر كل من سماعات Beats Studio Pro و Beats Studio 3 ستلاحظ أن طراز Pro أغلى، ولكنه يتمتع بالعديد من الميزات الأفضل التي توفر تجربة استماع ممتازة، وعمر بطارية أطول، لذا سيعتمد الاختيار بينهما على ميزانيتك.

فإذا كنت ترغب في الحصول على أفضل تجربة استماع توفرها سماعات Beats بغض النظر عن السعر، فسيكون طراز Pro هو الخيار الأفضل لك، ولكن إذا كنت تريد سماعات لا يتجاوز سعرها 250 دولارًا وتتمتع بميزات ممتازة، فسيكون طراز Studio 3 هو المناسب لك.