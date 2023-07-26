يُعد كل من OnePlus Pad و Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 من الأجهزة اللوحية الجيدة التي تعمل بنظام أندرويد، ويشترك هذان الجهازان في العديد من الميزات والمواصفات، ولكن جهاز OnePlus Pad يتفوق في بعض الميزات على Lenovo Tab P11 Pro Gen 2.

ولتتعرف على جميع المواصفات والميزات التي يتمتع بها كلا الجهازين، سنقدم فيما يلي مقارنة بين جهازي OnePlus Pad و Lenovo Tab P11 Pro Gen 2:

التصميم:

يتميز جهاز OnePlus Pad بتصميم أنيق مع إطار مصنوع من الألمنيوم، والشاشة مدعومة بطبقة حماية زجاجية، وذات زوايا ضيقة كي تحتل ما نسبته 88% من الواجهة الأمامية للجهاز. ويتميز أيضًا بأنه رقيق وخفيف إذ يبلغ ارتفاعه 6.54 مم فقط ويزن 552 جرامًا فقط.

أما جهاز Lenovo Tab P11 Pro فهو يأتي بتصميم بسيط وتقليدي، مع إطار وظهر مصنوعان من البلاستيك، بينما الجهة الأمامية مغطاة بطبقة من الزجاج، وهو أسمك قليلًا من جهاز ون بلس إذ يبلغ سُمكه 6.8 مم، ولكنه أخف وزنًا إذ يبلغ وزنه 480 جرامًا.

الشاشة:

يأتي جهاز OnePlus Pad مع شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس 11.61 بوصة، وبدقة تعادل 2800 × 2000 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 500 بكسل في البوصة الواحدة، ومعدل تحديث متغير أقصاه 144 هرتزًا يُضبط تلقائيًا اعتمادًا على النشاط الذي تمارسه في الجهاز.

أما جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) فهو يضم شاشة من نوع (OLED) بقياس أصغر قليلًا ويبلغ 11.2 بوصة، وبدقة تعادل 2560 × 1536 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 600 بكسل في البوصة الواحدة، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، وتدعم ميزة (+HDR10).

المعالج والأداء:

يعمل جهاز OnePlus Pad بمعالج من نوع (MediaTek Dimensity 9000) الثُماني النوى المُصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3.05 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MC10).

يتوفر OnePlus Pad بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، هما: سعة 8 أو 12 جيجابايت. ويأتي الطراز الذي يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت بخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية وهو: 128 جيجابايت، ويتوفر من الطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، خيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية وهو: 256 جيجابايت.

يعمل OnePlus Pad بنظام أندرويد 13 ويمكنك استخدامه كجهاز ترفيهي للّعب ومشاهدة مقاطع الفيديو، وكجهاز للعمل والدراسة، ويضم ميزات تعدد المهام مدمجة في واجهة المستخدم OxygenOS 13.1 التي يعمل بها الجهاز، وأبرز تلك الميزات هي تقسيم الشاشة إلى نصفين بإيماءة سريعة لوضع تطبيق في الجانب الأيسر من الشاشة، والثاني في النصف الآخر، وكل ما يتطلبه الأمر هو التمرير بإصبعين من أعلى الشاشة.

أما جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) فهو يعمل بمعالج من نوع (Mediatek Kompanio 1300T) الثُماني النوى المُصنع بتقنية 6 نانومتر وبتردد أقصاه 2.6 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G77 MC9).

يعمل هذا الجهاز بشكل جيد عندما يتعلق الأمر بالمهام اليومية البسيطة ويمكنه التعامل جيدًا مع بعض ألعاب الفيديو الثقيلة، ومع ذلك، سيكون معالج Dimensity 9000 الذي يعمل به جهاز OnePlus Pad أفضل بكثير إذا كنت تبحث عن تجربة ألعاب قوية.

وفيما يتعلق بتعدد المهام، ستلاحظ أن استجابة الجهاز تنخفض عند تشغيل التطبيقات المتعددة، قد يكون هذا بسبب ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 جيجابايت، والمعالج الذي يعمل به لأنه ليس قويًا جدًا أيضًا.

يتوفر جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي RAM، هي: سعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية هما: 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم الزيادة عبر بطاقة microSD.

ويعمل هذا الجهاز بنظام أندرويد 12 قابل للتحديث إلى أندرويد 13، وسيكون إصدار أندرويد 14 هو آخر تحديث يحصل عليه هذا الجهاز، ولكن لينوفو تعد باستمرار دعم تحديثات الأمان حتى نهاية أكتوبر 2025.

البطارية والشحن:

يحتوي جهاز OnePlus Pad على بطارية سعتها 9510 ميلّي أمبير/ الساعة تدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 67 واط، بحيث يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 60 دقيقة فقط.

بينما يحتوي جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) على بطارية أصغر قليلًا سعتها 8200 ميلّي أمبير/ الساعة تدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 20 واط، ويستغرق شحنها بالكامل ساعتين ونصف.

الكاميرا:

يضم جهاز OnePlus Pad كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، ويمكنها تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.3، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) فهو يضم كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، ويمكنها تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يبدأ سعر جهاز OnePlus Pad من 2306 ريالات سعودية، للطراز الذي يحتوي على ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وسعة 128 من ذاكرة التخزين الداخلية. بينما يبدأ سعر جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) من 339 دولارًا.

أيهما تختار؟

يحتوي كلا الجهازين على العديد من الميزات القوية، ولكن جهاز OnePlus Pad يتفوق على جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) في معظم الجوانب، فهو يضم معالج أقوى، وشاشة أوسع وذات معدل تحديث أعلى، كما يحتوي على بطارية سعتها أكبر وتدعم الشحن السلكي السريع، وأداء الجهاز ممتاز أثناء التصفح وتعدد المهام واللعب بألعاب الفيديو.

ولكنك ستجد أن سعره يزيد عن سعر جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني)، لذا سيعتمد الاختيار بينهما على ميزانيتك بشكل أساسي، فإذا كنت تفضل جهاز أقل سعرًا مقابل مواصفات أقل فسيكون جهاز Lenovo Tab P11 Pro (الجيل الثاني) هو المناسب لك.

إليك المواصفات الكاملة لجهازي OnePlus Pad و Lenovo Tab P11 Pro Gen 2: