سدايا والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات يُطلقان مسرِّعة الذكاء الاصطناعي التوليدي "غاية"
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سدايا والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات يُطلقان مسرِّعة الذكاء الاصطناعي التوليدي “غاية”

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أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP) بالتعاون مع شركة (New Native) أمس برنامج مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي (غاية) GAIA الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المختص بتحويل النماذج المبتكرة إلى أعمال ناجحة قائمة على الذكاء الاصطناعي، وذلك في مقر “كراج” بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمدينة الرياض.

ويسعى البرنامج إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية العلمية وجعلها في مقدمة الدول الممكنة لمجال الذكاء الاصطناعي، مستهدفًا روَّاد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة التقنية، ومدته 10 أسابيع، سيتم خلالها العمل على تهيئة 15 شركة ناشئة والاستثمار فيها خلال مدة البرنامج.

وانضم إلى هذا البرنامج عدد من المشاركين في سلسلة من الهاكاثونات، التي بدأت بهاكثون الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي انطلق في 18 مايو الماضي؛ بهدف دعم جميع الفئات التي لديها فكرة أو نموذج أولي في مجال الذكاء الاصطناعي؛ لتمكينهم وتحويل هذه النماذج إلى شركات ناشئة وزيادة عدد رواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي عبر تقديم العديد من الدورات بإشراف خبراء متخصصين في هذا المجال، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة، والدعم الإضافي لتطوير النموذج الأولي والتأكد من جاهزيته، ومنح المستفيد ميزة تنافسية، والعمل على تطوير القدرات الناشئة في هذا المجال.

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وتأتي هذه الخطوة ضمن المستهدفات العامة لبرنامج مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي(غاية) GAIA الرامية إلى تسليط الضوء على دور المملكة النشط في مجال الذكاء الاصطناعي وإمكانيات هذا المجال وتهيئة 300 شركة ناشئة على مدى 36 شهرًا، والإسهام في إنشاء مجتمع للشركات الناشئة المحلية والدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، علاوة على تزويد الشركات الناشئة المشاركة بالمهارات اللازمة للنمو والتوسع والابتكار، وإتاحة فرص التعاون بين الشركات الناشئة والمستثمرين.

وتعكس هذه الجهود التزام الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات بتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في المملكة؛ للإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030.

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