سامسونج تعلن رسميًا عن هاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip 5 … عاجل

أعلنت شركة سامسونج قبل قليل عن الجيل الخامس من هواتفها الذكي القابلة للطي: (جالاكسي زد فليب5) Galaxy Z Flip5 و(جالاكسي زد فولد5) Galaxy Z Fold5، وذلك خلال حدث Galaxy Unpacked 2023 الذي يُقام للمرة الأولى في العاصمة الكورية سول.

وقالت عملاقة التقنية الكورية إن عوامل الشكل الرائدة في الصناعة توفر تجارب فريدة لكل مستخدم بتصميمات أنيقة وصغيرة وخيارات تخصيص لا حصر لها وأداء قوي.

ويقدم (جالاكسي زد فليب5) شاشة من نوع (دايناميك أمولد 2إكس) Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.7 بوصات وبدقة 2,640×1,080 بكسل مع نسبة طول إلى عرض قدرها 22:9، بالإضافة إلى معدل تردد عالٍ قدره 120 هرتزًا.

أما الشاشة الخارجية للهاتف، فهي تأتي بقياس 3.4 بوصات ومن نوع (سوبر أمولد) SuperAMOLED بدقة 720×748 بكسلًا مع كثافة قدرها 306 بكسلات في البوصة ومعدل تردد قدره 60 هرتزًا.

وقالت سامسونج إن سماكة الهاتف؛ حين يكون مفتوحًا، لا تتعدى 6.9 ملم، أما حين يكون مطويًا فإن السماكة تكون 15.1 ملم. ويزن الهاتف 187 جرامًا.

ويقدم (جالاكسي زد فليب5) شاشة أمامية لالتقاط الصور الذاتية (سيلفي) بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. كما يقدم الهاتف كاميرتين خلفيتين بدقة 12 ميجابكسل لكل منهما، وتخصص الأولى للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة مع فتحة عدسة f/2.2، وتخصص الأخرى لتصوير العمق مع فتحة عدسة f/1.8 ومثبت صورة بصري OIS.

ويحتوي الهاتف على شريحة ثمانية النوى من نوع (سنابدراجون 8 الجيل 2) Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم، كما يحتوي على ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

وتأتي بطارية الهاتف بسعة 3,700 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع باستطاعة 25 واطًا، وبحسب سامسونج، فإن بطارية الهاتف تُشحن بنسبة تصل إلى 50 في المئة في غضون 30 دقيقة. ويدعم الهاتف الشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي.

ويدعم (جالاكسي زد فليب5)، الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم (ون يو آي 5.1.1) One UI 5.1.1، مقاومة الماء وفق معيار IPX8، الذي يجعل الهاتف قادرًا على الصمود تحت الماء بعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

وتعتزم سامسونج طرح الهاتف، الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ويأتي مع حساس لبصمات الأصابع في زر جانبي، بأربعة ألوان في المتاجر، وهي: الأخضر، والأبيض، والبنفسجي، والرمادي. وحصريًا عن طريق Samsung.com سيتوفر الهاتف بأربعة ألوان، هي: الرمادي، والأزرق، والأخضر، والأصفر.

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