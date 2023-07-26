سامسونج تعلن رسميًا عن هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold5 … عاجل

أعلنت شركة سامسونج قبل قليل عن الجيل الخامس من هواتفها الذكي القابلة للطي وذلك خلال حدث Galaxy Unpacked 2023 الذي يُقام للمرة الأولى في العاصمة الكورية سول.

وبالإضافة إلى هاتف (جالاكسي زد فليب5) Galaxy Z Flip5 الذي يطوى على مفصل أفقي، أعلنت سامسونج عن هاتف (جالاكسي زد فولد5) Galaxy Z Fold5 الذي يُطوى على مفصل رأسي يجعله أشبه بكتاب.

ويشترك هاتف (جالاكسي زد فولد5) مع (جالاكسي زد فليب5) في عدد قليل من المواصفات، مثل: نوع الشريحة، ولكن الهاتف يتفوق بعدد من المواصفات، لعل أبرزها دعم القلم الإلكتروني (إس بن) S Pen.

ويقدم (جالاكسي زد فولد5) شاشة من نوع (دايناميك أمولد 2إكس) Dynamic AMOLED 2X بقياس7.6 بوصات وبدقة 2,176×1,812 بكسل مع نسبة طول إلى عرض قدرها 21.6:18، بالإضافة إلى معدل تردد عالٍ قدره 120 هرتزًا، وتقنية (إنفينيتي فلكس ديسبلاي) Infinity Flex Display للشاشة.

أما الشاشة الخارجية للهاتف، فهي تأتي بمقاس أكبر مقارنةً بهاتف (جالاكسي زد فليب5)، إذ تأتي بمقاس 6.2 بوصات ومن نوع (دايناميك أمولد 2إكس) بدقة 2,316×904 بكسل مع بنسبة طول إلى عرض قدرها 23.1:9، وكثافة قدرها 402 بكسل في البوصة ومعدل تردد عالٍ قدره 120 هرتزًا.

وقالت سامسونج إن سماكة الهاتف؛ حين يكون مفتوحًا، لا تتعدى 6.1 ملم، أما حين يكون مطويًا فإن السماكة تكون 13.4 ملم. ويأتي الهاتف بوزن أكبر من (جالاكسي زد فليب5)، إذ يزن 253 جرامًا.

ويقدم (جالاكسي زد فولد5) شاشة أمامية لالتقاط الصور الذاتية (سيلفي) بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهو يمتاز بوجود كاميرا أمامية أخرى تحت الشاشة بدقة 4 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8.

ويقدم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل للأولى المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة مع فتحة عدسة f/2.2، وتأتي الثانية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 مع تقنية التثبيت البصري OIS، أما الثالثة، فهي مخصصة لتصوير العمق بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 ومعدل تقريب بصري قدره 3x.

ويحتوي الهاتف على شريحة ثمانية النوى من نوع (سنابدراجون 8 الجيل 2) Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم، كما يحتوي على ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

وتأتي بطارية الهاتف بسعة 4,400 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع باستطاعة 25 واطًا، وبحسب سامسونج، فإن بطارية الهاتف تُشحن بنسبة تصل إلى 50 في المئة في غضون 30 دقيقة. ويدعم الهاتف الشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي.

ويدعم (جالاكسي زد فولد5)، الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم (ون يو آي 5.1.1) One UI 5.1.1، مقاومة الماء وفق معيار IPX8، الذي يجعل الهاتف قادرًا على الصمود تحت الماء بعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

وتعتزم سامسونج طرح الهاتف، الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ويأتي مع حساس لبصمات الأصابع في زر جانبي، بثلاثة ألوان في المتاجر، وهي: الأزرق، والأسود، والأبيض. وحصريًا عن طريق Samsung.com سيتوفر الهاتف باللونين الرمادي والأزرق.

الخبر قيد التطوير …