سامسونج تعلن رسميًا عن سلسلة Galaxy Watch6

أعلنت شركة سامسونج اليوم الأربعاء خلال حدث Galaxy Unpacked 2023 عن الساعتين الذكيتين الجديدتين (جالاكسي ووتش6) Galaxy Watch6، و(جالاكسي ووتش6 كلاسيك) Galaxy Watch6 Classic.

وقالت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية إن الساعتين صُممتا لمساعدة المستخدمين على تبني عادات صحية طوال ساعات النهار والليل.

وأضافت سامسونج أن سلسلة (جالاكسي ووتش6) تقدم معلومات صحية شاملة، إلى جانب الأداء القوي بفضل التصميم المتطور والأنيق، كما تتميز بإطار أقل سماكة وشاشة كبرى وأكثر حيوية، مع واجهة مستخدم أكثر تفاعلية.

وتوفر سلسلة الساعات الذكية رؤى هادفة تسهم في إحداث تغييرات إيجابية على مدار الساعة، كما تقدم النصائح والإرشادات المخصصة والقابلة للتنفيذ.

ووفقًا لسامسونج، تساعد (جالاكسي ووتش6) المستخدمين على تحسين لياليهم بالطريقة نفسها التي يحسنون بها أيامهم، ويكون ذلك بالتركيز في ثلاثة عناصر رئيسية للنوم على نحو أفضل، وهي: فهم أنماط النوم الشخصية، وتبني عادات أفضل، وتهيئة بيئة مثالية للنوم.

وتعمل الساعة أيضًا على تحسين اللياقة البدنية للمستخدمين، فمن خلال بنية الجسم مع القياسات الجسدية الرئيسية، مثل: العضلات الهيكلية، ومعدل الأيض الأساسي، ونسب الماء والدهون في الجسم، يحصل المستخدمون على المعلومات الكاملة ومعرفة مدى لياقتهم، ويحصلون على نهج مخصص لتحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز في التمارين، وتقديم التوجيه من خلال اللياقة البدنية الشخصية، كما يمكن الآن الحصول على النصائح غذائية من خلال الشراكة الجديدة مع شركة (ويسك) Whisk.

وتحلل خاصية منطقة معدل نبض القلب الجديدة القدرات البدنية الفردية، كما تحدد المستويات الخمسة لشدة الجري المثالية لمساعدة المستخدمين على تحديد أهدافهم بناءً على قدرتهم، وذلك بدءًا من حرق الدهون إلى التمارين العالية الكثافة.

وإلى جانب مراقبة ضغط الدم، والرسم الكهربائي للقلب، تساعد خاصية التنبيه لعدم انتظام ضربات القلب الجديدة المستخدمين على فهم صحة القلب على نحو أكثر شمولًا، وذلك عن طريق التحقق من إيقاعات القلب التي توحي بوجود الرجفان الأذيني حتى في أثناء النوم.

وتشترك ساعتا (جالاكسي ووتش6) و(جالاكسي ووتش6 كلاسيك) في عدد من المواصفات، مثل: الشريحة الثنائية (إكسينوس دبليو930) Exynos W930 التي تعمل بتردد 1.4 جيجاهرتز، وذاكرة الوصول العشوائي التي تأتي بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلي التي تأتي بسعة 16 جيجابايت.

وفي طراز 44 ملم في كلا الساعتين تأتي البطارية بسعة 425 ميلي أمبير في الساعة، وبسعة 300 ميلي أمبير في الساعة لطراز 40 ملم.

وتعمل الساعتان بنظام التشغيل (وير أو إس) WearOS المعزز من سامسونج مع واجهة المستخدم (ون يو آي 5 ووتش) One UI 5 Watch.

ويأتي طراز 44 ملم من الساعتين مع شاشة من نوع (سوبر أمولد) Super AMOLED بمقاس 1.5 بوصة وبدقة 480×480 بكسل مع مستوى سطوع قدره 2,000 شمعة، أما طراز 40 ملم فيقدم شاشة من النوع ذاته، ولكن بمقاس 1.3 بوصة مع دقة 432 بكسل.

وقالت سامسونج إن كلًا من (جالاكسي ووتش6) و(جالاكسي ووتش6 كلاسيك) تتوفران للطلب السابق في أسواق محددة اعتبارًا من اليوم، مع طرحها اعتبارًا من 11 آب/ أغسطس المقبل.

يُشار إلى أن حدث اليوم شهد أيضًا الإعلان عن منتجات أخرى، مثل: الهاتفين القابلين للطي (جالاكسي زد فليب5) Galaxy Z Flip5 و(جالاكسي زد فولد5) Galaxy Z Fold5.