تيك توك تريد سحب البساط من تحت ثردز وتويتر بميزتها الجديدة .. عاجل

أعلنت خدمة مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك عن دعم ميزة المنشورات النصية، وذلك بالتزامن مع الصعود الهائل لمنصة التدوين النصي من ميتا، (ثردز) Threads، والتغيير الجذري في العلامة التجارية لتويتر.

ومع أن تيك توك بدأت قبل بضع سنوات بوصفها منصةً لمقاطع الفيديو القصيرة فقط، فقد أضافت لاحقًا دعمًا لمقاطع الفيديو الطويلة، ثم إمكانية نشر الصور، وذلك في محاولة منها للتفوق على خدمة إنستاجرام من ميتا، التي هي الأخرى سعت إلى منافسة تيك توك من خلال التركيز في مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) Reels.

والآن، أعلنت الشركة الصينية عن دعم المنشورات النصية تلبية لاحتياجات المستخدمين الذين قد لا يجدون في بعض الأحيان في أنفسهم رغبةً في تصوير أنفسهم.

وقالت تيك توك في منشور على مدونتها إن خيار المحتوى الجديد سوف يسمح لمنشئي المحتوى بنشر قصصهم، وقصائدهم، وكلمات الأناشيد أو الأغاني، والمحتوى المكتوب الآخر في المنصة، وذلك بوصفها طريقة أخرى للتعبير عن أنفسهم.

ويمكن للمستخدمين الآن فتح صفحة الكاميرا في التطبيق، حيث يمكنهم الاختيار من ثلاثة خيارات: الصورة، أو الفيديو، أو النص. وبالنقر على خيار النص، سيُنقلون إلى صفحة إنشاء النص، حيث يمكنهم كتابة ما يريدون.

وعلى غرار الخدمات الأخرى، التي توفر إمكانية النشر النصي، يمكن للمستخدمين بعدئذ تخصيص المحتوى بإضافة الأصوات، أو الإشارة إلى موقع، أو تفعيل التعليقات، أو السماح بالثنائيات Duets.

وتقول تيك توك إن المنشورات النصية سوف تكون تفاعلية وديناميكية بالقدر ذاته لمنشورات الصورة أو الفيديو، ذلك أنه يمكن للمستخدمين إضافة الملصقات إلى المنشورات النصية، فضلًا عن الوسوم والإشارات.

ويوجد خيار للاختيار من بين مجموعة متنوعة من ألوان الخلفية. وعلى غرار منشورات الصورة أو الفيديو، يمكن للمستخدمين حفظ المسودات وتخزينها مع المنشورات غير المنشورة الأخرى لتحريرها لاحقًا أو استبعادها بالكلية.

وقالت الشركة في منشورها: «في تيك توك، نتطلع دائمًا إلى تمكين منشئي المحتوى ومجتمعنا بأدوات مبتكرة تُلهم التعبير عن الذات».

وأضافت: «يسعدنا اليوم أن نعلن عن توسيع المنشورات النصية في تيك توك، وهو تنسيق جديد لإنشاء محتوى نصي يوسع الخيارات لمنشئي المحتوى لنشر أفكارهم والتعبير عن إبداعهم».

وأوضحت الشركة أنها تعمل من خلال المنشورات النصية، على توسيع حدود إنشاء المحتوى للجميع في المنصة، «مما يمنح الإبداع المكتوب الذي رأيناه في التعليقات، والتسميات التوضيحية، ومقاطع الفيديو مساحة مخصصة للتألق».

ومع أن البعض شكك في إمكانية نجاح منشورات الصور عندما أعلنت عنها تيك توك في السابق، أصبحت تلك المنشورات الآن جزءًا لا يتجزأ من التطبيق. لذا، قد تتمكن المنشورات النصية من تحقيق النجاح ذاته، خاصةً أن بعض المستخدمين ينشرون بالفعل محتوًى نصيًا في تيك توك بشكل فيديو أو صورة.

ويُعتقد أنه من غير المستغرب أن تقرر تيك توك إضافة دعم للمنشورات النصية الآن، خاصة في الوقت الذي تستمر فيه تويتر في اتخاذ قرارات مصيرية ووضع قيود على مستخدميها من غير المشتركين في خدمتها المأجورة (تويتر بلو).

لذا يُحتمل أن تتطلع تيك توك إلى توفير خيار بديل للمستخدمين الذين يرغبون في نشر محتوى نصي، وقد فعلت ميتا شيئًا مشابهًا مع إطلاق تطبيق (ثردز) في وقت سابق من هذا الشهر.