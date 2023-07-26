تويتر تتيح تحميل مقاطع الفيديو لمشتركي بلو

بدأت تويتر إتاحة ميزة تحميل مقاطع الفيديو المنشورة في المنصة لمشتركي خدمة “تويتر بلو” المأجورة.

وقالت تويتر عبر موقعها الرسمي إن أصحاب الحسابات الموثقة يمكنهم تحميل مقاطع الفيديو المنشورة ابتداءً من يوم الخامس والعشرين من يوليو/ تموز الجاري، لمشاهدتها دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت أو خلطها وصناعة محتوى جديد بها.

وأشارت تويتر إلى أن الناشرين يمكنهم تعطيل خيار تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بهم إذا قرروا ذلك، كما لن تكون مقاطع الفيديو المرفوعة قبل تاريخ الخامس والعشرين من يوليو/ تموز 2023 متاحة للتحميل.

ووضعت تويتر قيودًا عمرية على الميزة الجديدة؛ إذ لن يتمكن أصحاب الحسابات الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من الاستفادة منها.

ويمكن للمستخدمين منع تنزيل مقاطع الفيديو في التغريدات الخاصة بهم بعد نشرها، وهذا خيار متاح لكل تغريدة على حدة.

ويستطيع أصحاب الحسابات الموثقة تحميل مقاطع الفيديو المتاحة للتنزيل بفتح الفيديو ثم الضغط على النقاط الثلاثة الموجودة أعلى الشاشة، ثم اختيار “تنزيل الفيديو Download Video”.

يُذكر أن تويتر تسمح أيضًا لمشتركي خدمة بلو برفع مقاطع فيديو طويلة تصل مدتها إلى ساعتين، بينما الحد الأقصى لطول الفيديو لدى المستخدمين العاديين لا يتعدى 140 ثانية لكل فيديو.

ولا يُعرف إن كانت تويتر ستتيح الميزة الجديدة مستقبلًا لباقي المستخدمين العاديين غير المشتركين في أي خطط مأجورة.

وتتيح شبكات اجتماعية أخرى مثل إنستاجرام وتيك توك إمكانية تحميل مقاطع الفيديو المنشورة فيها على أجهزة المستخدمين مباشرةً، دون اللجوء إلى تطبيقات أو مواقع خارجية.