أوبو تطلق سلسلة رينو10 ومنتجات إنترنت الأشياء في أسواق الخليج 

كشفت شركة (أوبو) Oppo عن توفر هواتف سلسلة (رينو10) Reno 10 للشراء في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب منتجات إنترنت الأشياء الجديدة، التي تتضمن جهاز أوبو باد2 اللوحي وسماعات إنكو آير 3 برو.

تسعى أوبو باستمرار لتوفر تجربة تصوير بورتريه استثنائية للمستخدمين مع إطلاق كل جيل من هواتف سلسلة رينو الشهيرة، لذلك حرصت أوبو في هذا الإصدار من سلسلة هواتف رينو 10 على دفع حدود الابتكار والارتقاء بمعايير التصوير للهواتف الذكية من خلال نظام تصوير البورتريه الفائق الوضوح، إلى جانب ميزات عدة كقدرات الشحن السريع وواجهة المستخدم ColorOS 13 التي تضمن للمستخدمين أداءً سلسًا وتجربة استخدام فريدة.

وبهذه المناسبة، قال تشي جو، رئيس أوبو لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: “سعدنا بالترحيب والتفاعل الكبير مع الجيل العاشر من سلسلة رينو في جميع أنحاء المنطقة، الذي سيدفعنا لمواصلة جهودنا لتصميم وتطوير المزيد من الهواتف الذكية التي تتوافق مع احتياجات وتطلعات عملائنا. إن مسيرة الابتكار والتطور في أوبو مستمرة، وسنعمل على استكشاف التكنولوجيا المتطورة، وتقديم ميزات مبتكرة توفر تجربة استخدام لا تُنسى”.

إلى جانب سلسلة رينو10، كشفت أوبو أيضًا عن إضافة جديدة في محفظتها من منتجات إنترنت الأشياء، حيث أطلقت جهاز أوبو باد2، الذي يضمن للمستخدمين تجربة مشاهدة وقراءة متكاملة واستثنائية تُعد الأولى من نوعها، بينما توفر سماعات إنكو آير 3 برو للمستخدمين تجربة سمعية متميزة مع ميزات صوت عالية الدقة لا مثيل لها.

تتوفر سلسلة رينو10 ومنتجات إنترنت الأشياء للطلب عبر مواقع أوبو الإقليمية ومتاجر التجزئة المعتمدة بسعر 2,999 درهمًا إماراتيًا لهاتف رينو10 برو بلس 5G، و1,999 درهمًا إماراتيًا لهاتف رينو10 برو 5G، و1,499 درهمًا إماراتيًا لهاتف رينو10 5G، فيما سيتوفر جهاز أوبو باد 2 بسعر 1,899 درهمًا إماراتيًا، و349 درهمًا إماراتيًا لسماعات أوبو إنكو آير3 برو.

وكعرض حصري من أوبو، سيحصل العملاء الذين يطلبون هاتف رينو10 برو بلس 5G سابقًا على سماعات أوبو آير 2 برو. فيما سيحصل أولئك الذين يختارون هاتف رينو10 برو 5G أو رينو 10 5G على سماعات أوبو إنكو بودز 2 مجانًا.