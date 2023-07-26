انتهى منذ ساعات قليلة حدث سامسونج (Galaxy Unpacked 2023) الذي أُقيم لأول مرة في العاصمة الكورية سول، وقد كشفت خلاله سامسونج عن مجموعة كبيرة من الأجهزة، على الرغم من أنه ثاني حدث (Unpacked) لها هذا العام.

كشفت سامسونج اليوم خلال حدث (Galaxy Unpacked 2023) عن الجيل الخامس من هواتفها الذكية القابلة للطي: (جالاكسي زد فليب5) Galaxy Z Flip5، و(جالاكسي زد فولد5) Galaxy Z Fold5. ويأتي الهاتفان مع العديد من الترقيات مقارنة بالجيل السابق، منها: المفصل الجديد الذي يسمح لهما بالطي بشكل مسطح تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، يأتي Z Flip5 بشاشة خارجية أكبر بكثير من سابقه، وتشبه تلك الموجودة في هاتف (Razr 40 Ultra) من موتورولا.

كما تضمن الحدث الإعلان عن سلسلة ساعات (Watch 6)، بالإضافة إلى الإعلان الجيل التاسع من أجهزتها اللوحية، الذي يتضمن ثلاثة طرز.

إليك أهم ما أعلنت عنه سامسونج خلال حدث Galaxy Unpacked 2023 اليوم:

1- هاتف Galaxy Z Flip5:

كشفت سامسونج اليوم عن هاتف (Galaxy Z Flip5) الذي جاء مع بعض التغييرات الرئيسية عن الجيل السابق، فأول شيء ستلاحظه في هذا الهاتف الجديد هو الشاشة الخارجية التي أصبحت أكبر 3.78 مرة مقارنة مع الجيل السابق، إذ تأتي بمقاس 3.4 بوصات، وتمتد من مفصل الهاتف إلى الكاميرات المزدوجة، ويمكنك تحديد أي تطبيقات تريد استخدامها فيها مثل: الرد على رسائل واتساب، أو استخدام خرائط جوجل أثناء التنقل، كما تفعل في الشاشة الخارجية الموجودة في هاتف موتورولا (Razr 40 Ultra).

يضم هاتف (Galaxy Z Flip5) شاشة رئيسية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بمقاس 6.7 بوصات، وتتميز بدقة 2640 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث تكيفي يبلغ أقصاه 120 هرتزًا، وسطوع يبلغ 1200 شمعة، وتدعم ميزة (+HDR10).

أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (Super AMOLED)، وقياسها 3.4 بوصات، وتبلغ دقتها 748 × 720 بكسلًا، ومحمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2). ويدعم الهاتف مقاومة الماء وفقًا لمعيار IPX8، مما يجعله قادرًا على الصمود تحت الماء بعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

يعمل هاتف (Galaxy Z Flip5) بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، مع خيارين ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويأتي الهاتف مع بطارية سعتها 3700 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1.1.

2- هاتف Galaxy Z Fold5:

كما كشفت سامسونج عن هاتف (Galaxy Z Fold5) الذي لم يأتي مع العديد من التغييرات الرئيسية مثل: Z Flip5، ولكنه يتضمن بعض التحسينات.

يعمل هاتف (Galaxy Z Fold5) بمعالج (Snapdragon 8 Gen 2) مثل: Z Flip5، ويضم مفصل جديد يتيح للهاتف الطي بشكل مسطح عند إغلاقه. وهذا يعني أنه أنحف بكثير من سابقه، حيث يبلغ سمكه 13.4 ملم عند إغلاقه. وتشمل التحديثات الأخرى زيادة سطوع الشاشة الداخلية التي تأتي بمقاس 7.6 بوصات، والتي يبلغ سطوعها 1750 شمعة.

وسيأتي الهاتف بخيار واحد من ذاكرة للوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

3- ساعات Galaxy Watch6:

وأعلنت سامسونج اليوم أيضًا عن أحدث أجهزتها القابلة للارتداء، وهي سلسلة ساعات (Galaxy Watch 6) التي تضم طرزين، هما: Galaxy Watch6، و Galaxy Watch6 Classic. وكلتا الساعتين الذكيتين متاحتان للطلب السابق اليوم بدءًا من 299.99 دولارًا و 399.99 دولارًا على التوالي، قبل إصدارهما يوم 11 أغسطس القادم.

أعادت سامسونج رسميًا إحياء الإطار الدوار في (Galaxy Watch6 Classic)، وتأتي الساعة بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ، وستتوفر بمقاسين هما: 43 أو 47 ملم مثل: الجيل الأخير (Watch 4 Classic).

بينما تأتي ساعة (Galaxy Watch6) بتصميم من الألومنيوم وستتوفر بمقاسين 40 أو 44 ملم، وتتميز كلتا الساعتين بشاشات من الكريستال الياقوتي وشاشات أكبر قليلاً.

4- أجهزة Galaxy Tab S9 اللوحية:

كما كشفت سامسونج اليوم أيضًا عن الجيل التاسع من أجهزتها اللوحية، الذي يتضمن ثلاثة طرز، هي: Galaxy Tab S9، و Galaxy Tab S9 Plus، و Galaxy Tab S9 Ultra.

ولأول مرة تحصل الأجهزة اللوحية الثلاثة على شاشات OLED، بالإضافة إلى دعم مقاومة الماء وفقًا لمعيار IP68، كما تعمل بمعالج (Snapdragon 8 Gen 2) الجديد.

وظلت الأحجام في أجهزة سامسونج اللوحية كما هي:

يأتي جهاز Galaxy Tab S9 بشاشة مقاسها 11 بوصة.

بينما يأتي جهاز Galaxy Tab S9 بشاشة مقاسها 12.4 بوصة.

ويأتي جهاز Galaxy Tab S9 Ultra بشاشة مقاسها 14.6 بوصة.

وبالنسبة للسعر يبدأ جهاز (Galaxy Tab S9) بسعر 799.99 دولارًا، بينما يبدأ جهاز Tab S9 Plus بسعر 999.99 دولارًا، ويبدأ سعر (Galaxy Tab S9 Ultra) من 1199.99 دولارًا.