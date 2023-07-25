OpenAI تبدأ رسميًا إتاحة ChatGPT لنظام أندرويد

بدأت شركة (أوبن أي آي) OpenAI اليوم الثلاثاء إتاحة تطبيقها الخاص بروبوت الدردشة المشهور (شات جي بي تي) ChatGPT في متجر (جوجل بلاي) Google Play.

وأعلنت الشركة الناشئة لأبحاث الذكاء الاصطناعي يوم الجمعة الماضي عن فتح باب الطلب السابق لتطبيق (شات جي بي تي) ChatGPT لنظام التشغيل أندرويد.

وقالت (أوبن أي آي) وقتئذ إن التطبيق سوف يُطلق الأسبوع المقبل، وها هي ذا تبدأ إتاحته لمستخدمي الأجهزة المحمولة العاملة بنظام التشغيل الأكثر انتشارًا في جميع أنحاء العالم.

وعلى غرار ما فعلت (أوبن أي آي) مع نسخة التطبيق الخاصة بنظام (آي أو إس) iOS من شركة آبل، التي أطلقتها في 18 أيار/ مايو الماضي، فإن عملية الإتاحة ستكون تدريجية.

إذ قالت الشركة في تغريدة لها في موقع تويتر: «(شات جي بي تي) ChatGPT لنظام أندرويد متاح الآن للتنزيل في الولايات المتحدة، والهند، وبنغلاديش، والبرازيل! ونحن نخطط لتوسيع نطاق الإتاحة إلى بلدان إضافية خلال الأسبوع المقبل».

يُشار إلى أن إتاحة تطبيق (شات جي بي تي) ChatGPT لنظام التشغيل أندرويد قد تساعد في زيادة انتشار روبوت الدردشة، ذلك أن نظام التشغيل التابع لشركة جوجل يستحوذ على 70.79 في المئة من سوق الأجهزة المحمولة، وذلك بحسب أرقام شركة تحليلات السوق (ستات كاونتر) statcounter لشهر حزيران/ يونيو 2023.

وللمقارنة، فإن حصة نظام (آي أو إس) من السوق تُقدَّر بنحو 28.44 في المئة، ومع ذلك، فقد نزّل مستخدمو هواتف آيفون تطبيق (شات جي بي تي) ChatGPT أكثر من نصف مليون مرة في الأسبوع الأول لإطلاقه.

يُذكر أن روبوت الدردشة من (أوبن أي آي) أحدث ثورة في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ إطلاقه أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك لإمكاناته المميزة في الإجابة عن الأسئلة بلغة طبيعية أشبه بلغة البشر.