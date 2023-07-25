واتساب تتيح خاصية القنوات في دول جديدة منها دولتان عربيتان … عاجل

أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب عن إتاحة خاصية القنوات، التي أُعلن عنها قبل مدة، في عدد من الدول الجديدة، منها: دولتان عربيتان.

وكانت واتساب، التابعة لشركة ميتا، قد أعلنت في 8 حزيران/ يونيو الماضي عن إطلاق خاصية القنوات، التي بدأت اختبارها في وقت سابق من هذا العام.

وقالت واتساب حينئذ في منشور على مدونتها: «يسرُنا اليوم الإعلان عن خاصية القنوات: وهي طريقة بسيطة وموثوقة، وتتسم بالخصوصية لتلقّي أهم المستجدات من الأشخاص والمؤسسات، داخل واتساب مباشرةً».

واليوم، قالت الشركة في تغريدة لها في موقع تويتر إن خاصية القنوات أصبحت متاحة في كل من مصر، وتشيلي، وماليزيا، والمغرب، وأوكرانيا، وكينيا، وبيرو.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى القنوات ضمن علامة تبويب جديدة ضمن التطبيق تسمى (المستجدات) Updates، حيث سيجد المستخدمون الحالات والقنوات التي اختاروا متابعتها، منفصلة عن دردشاتهم مع العائلة والأصدقاء والمجتمعات.

يُذكر أن القنوات تأتي بوصفها أداة للرسائل الجماعية الأحادية الاتجاه التي تتيح للمشرفين إرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي.

ووعدت واتساب سابقًا بتوفير خاصية القنوات لمزيد من البلدان كما ستوفر القدرة على إنشاء القنوات لأي شخص خلال الأشهر القادمة.

هذا، ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق واتساب لنظام أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، ولنظام (آي أو إس) من خلال متجر آب ستور من آبل. وكذلك يمكن تنزيل التطبيق للأجهزة المحمولة والمكتبية الأخرى من خلال الموقع الرسمي له.