هواوي تطلق جهازيها اللوحيين الجديدين MatePad Air وMatePad 11.5

استمرت شركة هواوي في تطوير أجهزتها اللوحية منذ إطلاقها الجيل الأول منها عام 2010، وشهدت السنوات الماضية تغييرات في تصميم سلسلة (MatePad Pro) وسلسلة (MatePad) وسلسلة (MatePad SE) لتناسب احتياجات المستخدمين الباحثين عن الأدوات التي تعزز قدراتهم الإبداعية وترتقي بمستوى الإنتاجية والاستمتاع بتجارب الترفيه.

وفي هذا الإطار، أعلنت هواوي اليوم عن إطلاق منتجين جديدين ضمن سلسلة أجهزة (MatePad)، وهما: HUAWEI MatePad Air وHUAWEI MatePad 11.5 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد جهاز HUAWEI MatePad Air إضافة جديدة كليًا لسلسلة MatePad ذات الانتشار المتنامي حول العالم، وهو مصمم خصيصًا كنموذج رائد للأجهزة ذات الأداء القياسي للمهنيين والمحترفين.

سيتوفر جهاز HUAWEI MatePad Air مع لوحة مفاتيح (HUAWEI Smart Magnetic Keyboard) بسعر 2،099 درهمًا إماراتيًا، وجهاز HUAWEI MatePad 11.5 مع لوحة المفاتيح نفسها بسعر 1،299 درهمًا إماراتيًا في متاجر هواوي لتجربة العملاء والمتجر الإلكتروني للعلامة، ولدى متاجر التجزئة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من 27 يوليو الجاري مع مجموعة من الهدايا بقيمة 868 درهمًا إماراتيًا ومن بينها قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل 2)، وغيرها من الهدايا المميزة الأخرى.

يمنحك #HUAWEIMatePadAir دفعة إبداعية لا حد لها. أضف الحياة إلى إبداعاتك الفريدة وقم بتدوين كل أفكارك الرائعة في ملاحظات HUAWEI Notes. احجز #HUAWEIMatePadAir الآن بـ 2099 درهم واحصل على هدايا مجاناً بقيمة 868 درهم. pic.twitter.com/mxnwA2AoYp — Huawei Arabia (@HuaweiArabia) July 21, 2023

1- جهاز HUAWEI MatePad Air:

يأتي جهاز (HUAWEI MatePad Air) بشاشة FullView مقاسها 11.5 بوصة، وتتميز بنسبة عرض إلى ارتفاع 3:2، وبدقة 2800 × 1840 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا.

ويعتبر جهاز MatePad Air أول جهاز لوحي من هواوي يدعم أقصى معدل تحديث للشاشة قدره 144 هرتزًا، مما يضمن تجربة استخدام سلسة للغاية سواء عند مراجعة الملفات أو المشاركة في الألعاب.

كما صُمم MatePad Air للارتقاء بمستويات الإنتاجية والإبداع، إذ يتوافق هذا الجهاز اللوحي المتعدد الاستخدامات بسلاسة مع لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية وقلم HUAWEI M-Pencil (الجيل 2).

وتقترن لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية بسهولة مع MatePad Air، ما يوفر تجربة استخدام سلسلة، وسيتمكن المستخدمون من فصل لوحة المفاتيح بسهولة، ما يجعلها مثالية لمجموعة متنوعة من السيناريوهات المختلفة.

ومن ناحية أخرى، يوفر قلم HUAWEI M-Pencil للمستخدمين فرصة تسجيل أفكارهم ورسوماتهم وتعليقاتهم التوضيحية بسهولة، لمنح إبداعاتهم حيوية متميزة على الشاشة بزمن انتقال فائق السرعة على نحو يفوق الخيال. وتساهم هذه الأكسسوارات إلى جانب التطبيقات المتعددة مثل: HUAWEI Notes، في تعزيز مكانة MatePad Air كأداة إنتاجية وإبداعية لا مثيل لها.

وبالإضافة إلى ذلك؛ يدعم (MatePad Air) ميزة SuperHub التي تسهل عملية تحرير المحتوى دون الحاجة لاعتماد تطبيقات الجهات الثالثة، وتعمل هذه الميزة على تعزيز الاتصال بين الأجهزة، بحيث يمكن نسخ مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو وحتى النصوص ولصقها في إطار عملية سحب ومشاركة بسيطة.

ويمكن استخدام MatePad Air كوحدة توصيل، حيث يتصل بالحواسيب بكل بساطة عبر السحب، ليُستخدم كشاشة ثانوية للحاسوب الشخصي، تتفاعل بسلاسة مع لوحة المفاتيح والماوس. وتتيح هذه الميزة للمستخدمين القدرة على تحرير الملفات في شاشة واحدة أثناء استعراض المستندات المرجعية أو المشاركة في الاجتماعات الافتراضية في الشاشة الأخرى.

ومن ناحية أخرى، يعزز هذا الجهاز إنتاجية المستخدمين مع تمكينهم من إنجاز مهام متعددة في الوقت نفسه عبر مشاركة الملفات بين الحاسوب والجهاز اللوحي باعتماد ميزة السحب واللصق.

ويتميز جهاز HUAWEI MatePad Air بأناقته وجماليته، إذ يجمع بين الوظائف المتطورة والتصميم المذهل والبسيط. ويتألق بمظهر جانبي فائق النحافة إذ يصل سمكه إلى 6.4 ملم ويزن 508 جرامات فقط، ما يجعله خفيف الوزن للغاية، ويمثل إنجازًا في عالم تصميم الأجهزة اللوحية.

كما يحقق MatePad Air التوازن المثالي بين التصميم الأنيق وعمر البطارية الطويل الأمد، إذ يعمل ببطارية سعتها 8300 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية (HUAWEI SuperCharge) للشحن السريع بقدرة 40 واطًا.

2- جهاز MatePad 11.5:

يتميز جهاز (MatePad 11.5) بشاشته الكبيرة التي تأتي بمقاس 11.5 بوصة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، لتوفير تجربة بصرية غامرة.

ويقدم الجهاز مساحة عرض أكبر مقارنة بالشاشات النموذجية 16:9، بفضل النسبة الكبيرة للشاشة من الهيكل، التي تصل إلى 86%، والتي تعتبر ملائمة للإنتاجية بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3:2.

كما حصل على شهادة TÜV Rheinland للضوء الأزرق المنخفض والشاشة الخالية من الوميض، ما يجعله مثاليًا لحماية العينين.

ويتفاعل مع قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل 2)، الذي يوفر تجربة كتابة ذكية وطبيعية، ما يجعله مثاليًا للكتابة، والرسم، وكتابة الخط وغيرها من المزايا الفنية والتصميمية.

ويعمل الجهاز اللوحي أيضًا مع لوحة مفاتيح هواوي الذكية القابلة للفصل، والتي حُسنت قدراتها لتعزيز مستويات الإنتاجية. ويوفر تجربة كتابة مريحة مع مسافة انتقال للمفاتيح تبلغ 1.5 ملم، بالإضافة إلى تعزيز مزايا الذكاء بفضل مفتاح الذكاء الاصطناعي Voice وأكثر من 40 مجموعة اختصارات.

ويحتوي الجهاز على مكبرات صوت رباعية، معززة بتقنيات Huawei Histen 8.1، لإعادة إنتاج مجموعة كاملة من الأصوات والمشاهد عند متابعة المحتوى المفضل لدى المستخدمين.

كما يعمل الجهاز ببطارية سعتها 7700 ميلّي أمبير/ الساعة، التي توفر القدرة على مشاهدة مقاطع الفيديو حتى 10 ساعات متواصلة، كما تدعم الشحن السريع بقدرة 20 واطًا، لتمكين المستخدمين من إنجاز مهامهم ومشاهدة المحتوى الذي يفضلونه، أو الدراسة أثناء التنقل بكل راحة بال.