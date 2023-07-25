مايكروسوفت تتيح روبوت “بينج شات” لمتصفحي كروم وسفاري

بدأت مايكروسوفت إتاحة روبوت الذكاء الاصطناعي “بينج شات” في المتصفحات غير التابعة لها مثل متصفحي جوجل كروم وسفاري.

وكان روبوت مايكروسوفت، الذي يشبه ChatGPT، متاحًا فقط داخل منتجاتها مثل تطبيق بينج للأجهزة المحمولة، ومتصفح إيدج.

وكانت مايكروسوفت قد كشفت سابقًا عن عزمها توفير “بينج شات” في المتصفحات الخارجية.

وصرحت مديرة الاتصالات في مايكروسوفت، كيتلين رولستون، في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني لموقع TechCrunch، بأن الشركة تختبر “بينج شات” في متصفحي كروم وسفاري لدى بعض المستخدمين.

وسيتمكن المزيد من المستخدمين من الوصول إلى روبوت الذكاء الاصطناعي عبر كروم وسفاري عند “اكتمال إجراءات الاختبار القياسية” لمايكروسوفت.

وستكون تجربة روبوت مايكروسوفت متاحة من خلال التوجه إلى موقع بينج الرسمي (Bing.com)، ثم الضغط على زر “Chat”، علمًا بأن التجربة في متصفحي كروم وسفاري لا تزال مقتصرة على عدد محدود من المستخدمين.

ورصد بعض المستخدمين قيودًا وضعتها الشركة في روبوت “بينج شات” في متصفحي كروم وسفاري مثل دعم 5 رسائل في المحادثة الواحدة كحد أقصى بدلاً من 30 رسالة، كما هو الحال في متصفح مايكروسوفت إيدج.

وتختبر مايكروسوفت أيضًا إضافة الوضع الليلي إلى الروبوت، لكنه متوفر كذلك لعدد محدود من المستخدمين.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت حديثًا ميزة البحث البصري في الروبوت، كما أعلنت عن نسخة تجارية مدفوعة لأصحاب الشركات والأعمال.

ويعتمد روبوت مايكروسوفت “بينج شات” على نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-4 من شركة OpenAI، وهو النموذج الأحدث وراء روبوت ChatGPT.