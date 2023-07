لماذا حول إيلون ماسك تويتر إلى X؟

بدأ إيلون ماسك بتحقيق حلمه بإنشاء تطبيق فائق لكل شيء (Super App)، بتحويل منصة تويتر رسميًا إلى منصة X، إذ غيّر شعار المنصة من العصفور الأزرق الذي رافقها منذ تأسيسها في عام 2006 إلى علامة X.

ونشر إيلون ماسك، مالك المنصة، صورة لمبنى تويتر، معروضًا عليه حرف X بإضاءة بيضاء، ونشرت (ليندا ياكارينو) المديرة التنفيذية لتويتر الصورة نفسها.

Our headquarters tonight pic.twitter.com/GO6yY8R7fO — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2023

وحذفت المنصة (العصفور الأزرق) بشكل كامل من موقعها للويب، واستبدلته بالشعار الجديد، ولكنه مازال موجودًا في تطبيق الهاتف في نظامي التشغيل أندرويد وiOS، كما أصبح العنوان الرسمي لمنصة تويتر هو: X.com، بالإضافة إلى العنوان الحالي twitter.com.

قبل أن يشتري إيلون ماسك تويتر في أكتوبر 2022، قال إن شراء المنصة سيكون تسريعًا لإنشاء تطبيق فائق (Super App) يشبه WeChat في الصين، و PayTM في الهند، و GoJek في إندونيسيا. وتوفر هذه التطبيقات للمستخدمين القدرة على إنشاء منشورات، بل إرسال المدفوعات واستقبالها أيضًا، ومشاهدة المحتوى والاستماع إليه، وحتى الوصول إلى خدمات مثل حجز سيارات الأجرة أو طلب توصيل الطعام.

فما تطبيق (X) الذي يسعى ماسك إلى تطويره؟

يُعد تطبيق (X) الفائق حلمًا قديمًا جدًا لماسك، يعود إلى نهاية التسعينات عندما أسس (X.com) وهي شركة ناشئة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت وكانت نواة لتأسيس (باي بال) PayPal عملاق المعاملات المالية الإلكترونية، ولكن ماسك اشترى اسم النطاق (X.com) من باي بال في عام 2017، ومن المحتمل أنه اشتراه بمبلغ ضخم جدًا، ولكنه لم يعلن عن الثمن، ولم تعلن باي بال عنه أيضًا.

Thanks PayPal for allowing me to buy back https://t.co/bOUOejO16Y! No plans right now, but it has great sentimental value to me. — Elon Musk (@elonmusk) July 11, 2017

وتتمثل فكرة التطبيق (X) الذي يعمل ماسك على تطويره الآن في أن يكون تطبيقًا لكل شيء، أو كما يُفضل ماسك تسميته بـ (التطبيق الفائق) Super App، مثل: تطبيق (وي شات) WeChat الصيني الذي يستخدمه أكثر من مليار شخص شهريًا،

ما أهم ميزات تطبيق (X)؟

وأوضحت (ليندا ياكارينو) في سلسلة من التغريدات، يوم الأحد الماضي، أن منصة X ستكون قائمة بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، وستكون منصة للمحتوى المصور والمسموع، وكذلك ستقدم الخدمات المالية والبنكية، مشيرة إلى أن ذلك سيجعلها متجرًا إلكترونيًا عالميًا للأفكار والمنتجات والخدمات والفرص.

It’s an exceptionally rare thing – in life or in business – that you get a second chance to make another big impression. Twitter made one massive impression and changed the way we communicate. Now, X will go further, transforming the global town square. — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 23, 2023

وأوضحت ياكارينو أن “X” ستصبح المنصة التي تقدم للمستخدمين كل شيء، بما يتماشى تمامًا مع رؤية ماسك بأن يكون (تطبيقًا فائقًا) أمريكيًا.

وفي بداية شهر يوليو الجاري أشار تقرير من مجلة فورتشن إلى أن إدارة تويتر حصلت على تراخيص لتقديم الخدمات المالية في ثلاث ولايات أمريكية – وهي: ميشيجان، وميسوري، ونيوهامبشاير – مما يشير إلى أنها تستعد بالفعل لتصبح شركة مدفوعات. مما يهيئ الأساس القانوني الذي يسمح لتويتر بتقديم تلك الخدمات التي ستكون هي حجر الزاوية في تحول المنصة إلى تطبيق (X).

ما مدى هوس ماسك بالحرف X؟

عند التركيز في مشروعات إيلون ماسك ستجد دائمًا أنها تحمل الحرف إكس مثل: شركة SpaceX الرائدة في مجال استكشاف الفضاء، أو منتجاتها تحمل الحرف إكس مثل: Tesla Model X السيارة الكهربائية الشهيرة التي تنتجها شركته Tesla، والآن حول تويتر العلامة التجارية التي استمرت خمسة عشر عامًا إلى X.com.

ومنذ إتمام استحواذه على تويتر، أسس ماسك 4 شركات تحمل في تسميتها الحرف X، الأولى: (X Corp) التي أصبحت التسمية الرسمية للشركة المالكة لمنصة التغريدات، وكانت تسمى سابقًا Twitter Inc.

والثانية: هي شركة (X Holdings I) التي تضم تحت مظلتها الشركة المالكة لتويتر، والثالثة: (X Holdings II) وهي الشركة التي اندمجت مع شركة تويتر، مع احتفاظ الأخيرة باسمها واستقلاليتها وهيكلها الإداري واستمرار التزامها بقانون ديلاوير للشركات، أما الرابعة: فهي “X Holdings III”، التي كانت مسؤولة عن إدارة الشؤون المالية الخاصة بتويتر وصفقة الاستحواذ.

وعلى مدار الساعات الماضية، أعلن ماسك أن موقع X.com عند الدخول إليه، سيعيد توجيه المستخدمين إلى موقع تويتر الرسمي.

بل وصل الأمر إلى أطفاله أيضًا؛ لدى ماسك طفل ولد في عام 2020 يحمل اسم (X Æ A-12) ويُلقب بـ (X) وفي شرح لاسم الطفل في تغريدة عبر تويتر، قالت والدته المغنية (Grimes) إن X تعني (المتغير غير المعروف).