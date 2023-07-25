سوني تكشف عن سماعتها اللاسلكية WF-1000XM5 بتقنية عزل الضوضاء

كشفت شركة سوني رسميًا عن سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة WF-1000XM5 بتقنية عزل الضوضاء المحيطة.

وقالت شركة سوني إن السماعة الجديدة تمثل “أكبر خطوة للأمام في تقنية إلغاء الضوضاء”، وذلك بفضل وجود 3 مايكروفونات مخصصة لذلك في كل سماعة، تحسن إلغاء الضوضاء عند الترددات المنخفضة.

وتحمل السماعة معالج سوني المدمج الجديد Integrated Processor V2، ومعالج إلغاء الضوضاء QN2e، ويعمل كلا المعالجين مع نظام المايكروفونات في كل سماعة من أجل تقديم “جودة إلغاء ضوضاء غير مسبوقة” على حد تعبير سوني.

ويعمل مكبر الصوت Dynamic Driver X في سماعة سوني WF-1000XM5 على إعادة إنتاج الترددات الأقل بصورة أفضل، في حين أن سدادة الأذن في كل سماعة تحتوي على مادة فريدة مصنوعة من مادة البولي يوريثان، التي تقلل الضوضاء عند الترددات العالية.

وتدعم سماعة سوني تقنية LDAC من أجل تقديم جودة صوت عالية عند الاتصال لاسلكيًا عبر البلوتوث مع الأجهزة الأخرى، وتقنية DSEE لرفع جودة الصوت عند تشغيل الملفات الصوتية المضغوطة، بالإضاقة إلى تقنية تتبع الرأس وخاصية 360 Reality Audio من أجل تقديم تجربة صوت محيطي ثلاثي الأبعاد.

وتأتي سماعة سوني WF-1000XM5 بحجم أقل ووزن أخف مقارنة بالإصدار السابق، وتدوم بطاريتها حتى 8 ساعات في كل مرة شحن، كما يصل العمر الإجمالي للبطارية إلى 24 ساعة مع علبة الشحن، وتدعم السماعة الشحن اللاسلكي، كما أنها مقاومة لرذاذ الماء بمعيار IPX4.

وستطرح سوني السماعة باللونين الأسود والفضي بسعر يعادل 300 دولارٍ أمريكي بدايةً من شهر أغسطس/ آب المقبل.