سوني تعتزم إطلاق هاتف ذكي قابل للطي

تستعد شركة سوني لإطلاق هاتف ذكي قابل للطي، قد تطلق عليه اسم إكسبيريا فليب Xperia Flip.

ووفقًا لتسريبات حديثة، فإن هاتف سوني المنتظر سيحمل تصميمًا رأسيًا يشبه سلسلة هواتف جالاكسي زد فليب من سامسونج.

ومن المقرر أن يأتي هاتف سوني إكسبيريا فليب بشاشة داخلية قياسها 7 إنشات بدقة 4K، مع أبعاد 21:9 تجعلها أقرب إلى أبعاد الشاشة في سلسلة جالاكسي زد فليب.

ويشهد سوق الهواتف الذكية سيطرة واسعة من سامسونج وهواوي، وقد شجعت التوقعات بنمو هذا السوق شركات أخرى مثل جوجل وأوبو وموتورولا على إطلاق هواتف ذكية قابلة للطي.

ويُعد دخول سوني إلى سوق الهواتف الذكية القابلة للطي أمرًا مثيرًا للكثير من التكهنات، وقد يكون إشارة إلى عودة سلسلة Compact من سوني، التي لم تطلق منها أي إصدار جديد منذ عام 2018، كما قد يساعد سوني في اجتذاب بعض المستهلكين مجددًا.

وتتوفر العديد من الهواتف الذكية القابلة للطي في الأسواق مع تصميمات متقاربة، وتحمل في الأغلب مواصفات داخلية راقية، ونظام تصوير متقدم، وتجربة نظام تشغيل مخصصة، وذلك بالنظر إلى سعرها المرتفع مقارنة بالهواتف الذكية التقليدية.

وتشير تسريبات إلى أن سوني قد تستفيد من خبراتها الواسعة في مجالي الألعاب والتصوير الفوتوغرافي لتحسين جهازها المنتظر بشكل أكبر أمام المنافسين.

ولم تكشف سوني رسميًا عن أية خطط لها بشأن الهاتف المنتظر، ولا تتوفر معلومات حول موعد إطلاقه حتى الآن.