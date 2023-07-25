جوجل تنهي نهائيًا دعم نظام أندرويد “كيت كات”

أعلنت جوجل رسميًا عن إنهاء دعم نظام أندرويد 4.4، المعروف باسم أندرويد كيت كات، بشكل نهائي بدايةً من شهر أغسطس/ آب المقبل، بعد نحو عشر سنوات من إطلاقه.

ويوجد نظام أندرويد كيت كات حاليًا في عدد محدود من الأجهزة النشطة التي تعمل بنظام أندرويد، حيث تقل نسبته عن 1% وفقًا لأحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة عن جوجل.

وصرحت جوجل عبر موقعها الرسمي بأنها لن تدعم نظام أندرويد كيت كات في الإصدارات المستقبلية من خدمات جوجل بلاي.

ولن تعمل خدمات جوجل بلاي بعد إصدار النسخة 23.30.99 منها على نظام أندرويد كيت كات.

وتسمح خدمات جوجل بلاي بتقديم مزايا جديدة وتحديثات دورية لتطبيقات جوجل وخدماتها بشكل مستقل عن تحديثات النظام نفسه.

ويشكل استمرار دعم أنظمة تشغيل أندرويد القديمة عبئًا على جوجل؛ لأن ذلك يستهلك كثيرًا من وقت المطورين دون فائدة كبيرة للمستخدمين.

وكانت جوجل قد أعلنت عن نظام أندرويد 4.4 عام 2013، بعد اتفاق مع شركة نستله صاحبة العلامة التجارية KitKat لاستخدام الاسم، وقد حمل العديد من المزايا آنذاك مثل دعم الدفع عبر تقنية NFC، ودعم الطباعة عبر واي فاي والخدمات السحابية، وتحسين الأداء خاصةً في الأجهزة ذات الذاكرة العشوائية المحدودة، وغيرها من المزايا.

ويجب على مستخدمي الأجهزة العاملة بهذا النظام ترقية أجهزتهم للاستمرار في استخدام تطبيقات جوجل وخدماتها المختلفة، بالإضافة إلى التطبيقات الأخرى الصادرة عن مطورين مستقلين والمتاحة على متجر جوجل بلاي.