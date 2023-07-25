ثردز تضيف ميزة طالب بها العديد من المستخدمين

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي النصية الجديدة (ثردز) Threads اليوم الثلاثاء ميزة جديدة طلبها العديد من المستخدمين، وهي: علامة التبويب (مُتابَعون) Following.

وتسمح علامة التبويب الجديدة للمستخدمين بمشاهدة المنشورات مرتبة ترتيبًا زمنيًا من الأشخاص الذين يتابعونهم بدلًا من المحتوى الآخر الذي يُعرض في علامة التبويب (لك) For You من المتابَعين وغيرهم.

ومنذ إطلاق تطبيق (ثردز) في وقت سابق من شهر تموز/ يوليو الحالي، طلب العديد من المستخدمين هذه الميزة من مسؤولي شركة ميتا، مثل المدير التنفيذي (مارك زوكربيرج)، ورئيس إنستاجرام (آدم موسيري).

وكتب زوكربيرج اليوم الثلاثاء ردًا على مستخدم طلب إضافة علامة التبويب الخاصة بالمتابَعين: «اسألوا تُعْطَوا».

وقالت شركة ميتا، المالكة لمنصة (ثردز)، اليوم الثلاثاء إن تحديث منصة (ثردز) سوف يسمح أيضًا للمستخدمين بفرز موجز (النشاط) Activity الخاص بهم حسب المتابعات، والاقتباسات، وإعادة النشر، بالإضافة إلى السماح للأشخاص برؤية منشوراتهم المفضلة في إعداداتهم، وترجمة منشورات معينة تظهر بلغة مختلفة.

وقد يُرحِّب المعلنون بالميزات الجديدة، ويرجون أيضًا إضافة ميزات أخرى، مثل: الخلاصات الزمنية، والقدرة على البحث عن علامات التصنيف، التي يمكن أن تساعدهم في إنشاء حملات إعلانية أفضل عندما تتيح ميتا لهم هذه الفرصة.

هذا، وقد سارع العديد من المستخدمين إلى الإشارة إلى أن علامتي التبويب (لك) و(متابَعون) تبدوان مشابهتين لما تقدمه حاليًا تويتر، التي أصبحت علامتها التجارية (إكس) X كجزء من أحدث تغيير في المنصة التي استحوذ عليها الملياردير (إيلون ماسك) أواخر العام الماضي.

ولكن المقارنات لا تتوقف عند هذا الحد، إذ تتشابه (ثردز) بشكل لافت للنظر مع تويتر، إذ نُسخ العديد من الرموز أو الأيقونات والميزات الأساسية في تويتر مثل الحد الأقصى للأحرف.

وقالت ميتا اليوم الثلاثاء إنها تعمل على إضافة ميزات جديدة إلى (ثردز) في أسرع وقت ممكن.

وتمكنت منصة (ثردز) من تحقيق نجاح هائل لصالح إنستاجرام وميتا، فبعد خمسة أيام فقط من إطلاقها، جذبت أكثر من 100 مليون اشتراك، مما أثار سخط مالك تويتر ماسك، ومديرتها التنفيذية (ليندا ياكارينو).

ومع ذلك، أظهرت البيانات من شركتي الأبحاث (سنسور تاور) Sensor Tower و(سيميلرويب) Similarweb أن الخدمة شهدت بعض التراجع في النمو والتفاعل في الأسبوع التالي.