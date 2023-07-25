أوبو تكشف عن الهاتف الذكي Oppo K11

أعلنت شركة أوبو الصينية عن هاتفها الذكي الجديد Oppo K11، الذي يأتي بمواصفات جيدة تجعله أحد الخيارات المميزة في فئة الهواتف المتوسطة.

ويحمل هاتف أوبو K11 شاشة بقياس 6.7 إنشات من نوع OLED بدقة تصل إلى+Full HD، وبمعدل تحديث للشاشة يبلغ 120 هرتزًا، مع طبقة حماية زجاجية من نوع غوريلا جلاس 5، ومستشعر للبصمات تحت الشاشة.

ويعمل هاتف أوبو K11 بمعالج سنابدراجون 782 جي مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 أو 12 جيجابايت، ومساحة تخزين بسعة 256 و 512 جيجابايت، وبطارية بسعة 5000 ملي أمبير مع شاحن سريع بقوة 100 واطٍ، يمكنه شحن كامل البطارية في أقل من نصف ساعة، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13 بواجهة ColorOS 13.1.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية منها بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 داعمة لتقنية التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا أخرى واسعة المجال وأخرى للتصوير عن قرب، وتدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 4K، أما كاميرا السيلفي الأمامية فهي بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4.

ويضم هاتف أوبو K11 نظامًا صوتيًا يتكون من سماعتين خارجيتين تدعمان تقنية Dolby Atmos، ولا يحتوي الهاتف على منفذ 3.5 مليمتر المخصص للسماعات السلكية.

ويتوفر الهاتف باللونين الرمادي والأزرق، وستطرحه أوبو في السوق الصينية بسعر يبدأ من 265 دولارًا أمريكيًا مطلع شهر أغسطس/ آب المقبل، ولم تكشف أوبو بعدُ عن موعد إطلاقه في الأسواق العالمية.