آبل تعتزم رفع أسعار هواتف آيفون 15 برو المنتظرة

تتطلع شركة آبل إلى رفع أسعار هواتف آيفون 15 برو القادمة من أجل زيادة عوائدها المالية، وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبيرج الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن آبل سوف تُبقي أسعار هواتف آيفون الأساسية كما هي دون زيادة، ويشمل ذلك إصداري آيفون 15 وآيفون 15 بلس.

يذكر أن سعر هواتف آيفون 14 برو حاليًا يبدأ من 1000 دولارٍ أمريكي، بينما يبدأ سعر آيفون 14 برو ماكس من 1100 دولارٍ أمريكي.

وأشار تقرير بلومبيرج إلى أن آبل يتوقع أن تشحن نحو 85 مليون وحدة من سلسلة هواتف آيفون 15 مجتمعة، وذلك مماثل لسلسلة آيفون 14، ويعني ذلك استمرار الطلب القوي على هواتف آيفون وقدرة المستهلكين على الشراء مع ارتفاع الأسعار.

وتأتي خطة آبل لرفع أسعار إصدارات آيفون 15 برو في وقتٍ تزيد فيه الفجوة بين الإصدارات الأساسية وإصدارات برو؛ إذ تحمل معالجًا أفضل ومزايا أكثر في التصميم الخارجي والكاميرا.

وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى أن إصدارات آيفون 15 برو ستأتي بتصميم “الجزيرة التفاعلية Dynamic Island” مثل الإصدارات السابقة، بينما ستأتي الإصدارات العادية بالتصميم التقليدي نفسه لهواتف آيفون مع نتوء علوي “نوتش” في الشاشة.

ويتوقع أيضًا أن تحمل هواتف آيفون 15 برو/ ماكس هيكلًا مصنوعًا من التيتانيوم، ومعالج A17 بتقنية معالجة 3 نانومتر، كما سيحظى إصدار “برو ماكس” بكاميرا “بيريسكوب” مكبرة لزيادة مدى التكبير البصري.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن آبل قد تضطر إلى تأجيل إطلاق هواتف آيفون 15 برو بسبب مشاكل في تصنيع الشاشة، لكن وكالة بلومبيرج أفادت بأن تلك المشاكل سوف تُحل خلال أسابيع، ولن يكون لها تأثير يُذكر على عملية الإنتاج.

ومن المنتظر الإعلان رسميًا عن سلسلة آيفون 15 والإصدارات الجديدة من ساعة آبل الذكية خلال مؤتمر صحفي ستعقده آبل في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.