Worldcoin .. عملة مشفرة يطلقها مطور ChatGPT «ستغير الاقتصاد»

انطلق اليوم الاثنين مشروع جديد لعملة مشفرة تحمل اسم (ورلدكوين) Worldcoin أسسه المدير التنفيذي لشركة أبحاث الذكاء الاصطناعي (أوبن أي آي) OpenAI، (سام ألتمان).

ويمتاز المشروع بعرض: (ورلد آي دي) World ID، وهو حساب لا يمكن إلا للبشر الحقيقيين الحصول عليه.

وللحصول على حساب (ورلد آي دي) أو المُعرِّف العالمي، يتعين على العميل التسجيل لإجراء مسح لقزحية العين شخصيًا باستخدام نظام التحقق (أورب) Orb الخاص بعملة (ورلدكوين) Worldcoin، الذي يستخدم كرة فضية بحجم كرة البولينج تقريبًا. وبعد أن يتحقق مسح القزحية من أن الشخص هو إنسان حقيقي، فإنه ينشئ حساب (ورلد آي دي).

يُذكر أن الشركة التي تقف وراء (ورلدكوين) Worldcoin هي شركة Tools for Humanity، التي لها مقر في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية ومقر آخر في العاصمة الألمانية، برلين.

ويضم المشروع مليوني مستخدم جمعهم خلال مدة الإصدار التجريبي، ومع إطلاقه يوم الاثنين، تعمل (ورلدكوين) على توسيع نطاق نظام التحقق (أورب) إلى 35 مدينة في 20 دولة. ولإغراء العملاء، سيحصل أولئك الذين سجلوا في بلدان معينة على رمز WLD الخاص بالعملة المشفرة.

وقال الشريك المؤسس (أليكس بلانيا) لوكالة رويترز إن الهيئة التي تقوم عليها حسابات (ورلد آي دي) مهمة لأن سلسلة الكتل للعملات المشفرة قد تُخزِّن الحسابات بطريقة تحافظ على الخصوصية، ولا يمكن لأي كيان وحده التحكم فيها أو إغلاقها.

ويقول القائمون على المشروع إن حسابات (ورلد آي دي) ستكون ضرورية في عصر روبوتات الدردشة المبنية على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل: (شات جي بي تي) ChatGPT. ويمكن استخدام حسابات (ورلد آد دي) للتمييز بين الأشخاص الحقيقيين وروبوتات الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت.

وقالت (باينانس) Binance، التي تعد أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، إنها سوف تُدرج (ورلدكوين) Worldcoin مع الافتتاح المؤقت للتداول المتوقع اليوم الاثنين.

وقال (ألتمان) لوكالة رويترز إن (ورلدكوين) قد تساعد أيضًا في معالجة كيفية إعادة تشكيل الاقتصاد من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومن الأمثلة التي يحبها ألتمان هو ما يُسمّى (الدخل الأساسي الشامل) UBI، وهو برنامج للمزايا الاجتماعية تديره عادة الحكومات حيث يحق لكل فرد الحصول على مدفوعات.

ونظرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي «سيقوم بالمزيد والمزيد من العمل الذي يقوم به البشر الآن»، يعتقد ألتمان أن (الدخل الأساسي الشامل قد يساعد في مكافحة عدم المساواة في الدخل. ثم إن الأشخاص الحقيقيين فقط هم الذين يمكنهم الحصول على حسابات (ورلد آي دي)، مما يتيح استخدامها لتقليل الاحتيال عند نشر (الدخل الأساسي الشامل).

وقال ألتمان إنه يعتقد أن العالم مع (الدخل الأساسي الشامل) سوف يكون «متطورًا جدًا»، وإنه لم يكن لديه فكرة واضحة عن الكيان الذي يمكن أن يوزع الأموال، ولكن مشروع (ورلدكوين) Worldcoin يؤسس ليصبح الأمر حقيقة واقعة.