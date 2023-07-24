هواتف آيفون 15 ستأتي بتقنيات شحن متطورة
أجهزة محمولة

هواتف آيفون 15 ستأتي بتقنيات شحن متطورة

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هواتف آيفون 15 القادمة من آبل قد تأتي محملة بتقنيات متطورة ترفع من كفاءة عملية شحن البطارية.
وذكر موقع iMore المختص بأخبار آبل نقلًا عن المسرب الشهير المعروف باسم RGcloudS أن هواتف آيفون 15 ستدعم الشحن السريع سلكيًا حتى 40 واطًا.

ويعُد ذلك تحسنًا ملحوظًا مقارنة بهواتف آيفون 14 وآيفون 14 برو التي تبلغ سرعة الشحن السلكي القصوى فيها أقل من 30 واطًا، حيث تتيح شحن البطارية حتى 50% في غضون نصف ساعة، كما يتوقع كذلك أن تزيد سرعة الشحن اللاسلكية “ماجسيف” في هواتف آيفون 15 لتصل إلى 20 واطًا.

ويرجع هذا التحسن جزئيًا إلى اعتماد آبل بطاريات جديدة تُعرف باسم “البطاريات المكدسة”، التي تزيد سعة البطاريات مع الحفاظ على الحجم نفسه، فضلًا عن زيادة العمر الافتراضي لها.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن آبل ستزيد سعة البطارية في هواتف آيفون 15 بنسب متفاوتة، بالإضافة إلى تغيير منفذ الشحن إلى منفذ USB C بدلًا من منفذ “لايتنينج” التقليدي، وهو ما قد يسمح بسرعة شحن أعلى وكذلك معدل نقل بيانات أكبر عند التوصيل بالأجهزة الأخرى.

وتبدو آبل حذرة في تطوير سرعة الشحنة إلى مدى أكبر من أجل الحفاظ على عمر افتراضي أطول للبطارية، علمًا بأن سرعة الشحن في بعض هواتف أندرويد المنافسة قد تجاوزت سرعة الشحن فيها مئة واط.

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ومن المقرر أن تعلن آبل رسميًا عن هواتف آيفون 15 في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن تُطلق في الأسواق خلال وقت لاحق.

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