ميزات يتفوق بها هاتف Galaxy A54 5G على هاتف Galaxy S23 الرائد

يندرج هاتف (Galaxy A54 5G) تحت فئة الهواتف المتوسطة التي تجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المناسب، بينما يندرج هاتف Galaxy S23 تحت فئة الهواتف الرائدة التي تقدم لك كل ما تتخيله في الهاتف الذكي، ولكن بأعلى سعر متاح في السوق.

وبالطبع؛ تقدم شركة سامسونج خيارات عديدة في كافة الفئات، ولكنها طرحت خلال الفترة الماضية هاتف Galaxy A54 5G في الأسواق العربية، ويتشابه في التصميم مع هاتف Galaxy S23 الرائد، بل ويتفوق عليه في بعض المواصفات. فما المواصفات التي يتفوق فيها هاتف Galaxy A54 5G على هاتف Galaxy S23 الرائد؟

يأتي هاتف (Galaxy A54 5G) بتصميم أنيق من الزجاج يشبه تصميم هاتف Galaxy S23 الرائد إلى حد كبير، ففي الجهة الخلفية ستجد الكاميرات الثلاثة موجودة في دوائر منفصلة بارزة قليلًا، وفي الجهة الأمامية تجد الكاميرا الأمامية مدمجة في الشاشة المحمية بطبقة من زجاج (Corning Gorilla Glass 5)، بحيث يكون تصميم الهيكل أكثر بساطة وأناقة على غرار (جالاكسي إس23).

ولكن يختلف الهاتفان في المادة المصنوع منها الإطار، ونوع زجاج الحماية، إذ يأتي هاتف سامسونج (Galaxy S23) بتصميم من الزجاج المحمي بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2) مع إطار من الألمنيوم يحيط بالهيكل ويحمل اسم (Armor Aluminum).

بينما يأتي هاتف (Galaxy A54 5G) بتصميم من الزجاج المحمي بطبقة من زجاج (Gorilla Glass 5) مع إطار من البلاستيك، وهذه نقطة تفرق في متانة التصميم.

المواصفات التي يتفوق فيها هاتف Galaxy A54 5G على هاتف Galaxy S23:

1- شاشة أكبر:

يضم هاتف (Galaxy A54 5G) شاشة مقاسها 6.4 بوصات، من نوع (Super AMOLED)، ودقتها 2340 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 403 بكسل في البوصة الواحدة، ولديها معدل تحديث تكيُّفي يصل إلى 120 هرتزًا، وتدعم ميزة (+HDR10).

وهذه الشاشة هي أكبر من شاشة هاتف (Galaxy S23) الرائد – الذي يضم شاشة مقاسها 6.1 بوصات – ولديها الدقة نفسها، وتدعم معدل التحديث نفسه.

2- بطارية أكبر:

يعمل هاتف (Galaxy A54 5G) بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 واطًا. بينما يضم هاتف (Galaxy S23) الرائد بطارية سعتها 3900 ميلّي أمبير/ الساعة فقط.

3- سعر أقل:

طرحت شركة سامسونج في السوق السعودي هاتف (Galaxy A54 5G) بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت وخيارين من مساحة التخزين الداخلي بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

وهذا السعر يكلف نصف سعر هاتف (Galaxy S23) الرائد تقريبًا – الذي يتوفر بسعر 2999 ريالًا سعوديًا – مما يعني أنك يمكنك توفير ما يصل إلى 1500 ريال سعودي.

لذلك يُعد هاتف (Galaxy A54 5G) بديلاً رائعًا لهاتف (Galaxy S23) الرائد إذا كانت ميزانيتك محدودة، وبالنسبة للكثير من الأشخاص، فإن (Galaxy A54 5G) يقدم كل ما يحتاجون إليه في الهاتف الذكي، إذ إنه يتمتع بشاشة رائعة وعمر بطارية طويل وأداء جيد ويلتقط صورًا رائعة.

بالإضافة إلى ذلك؛ ستقدم لك سامسونج دعمًا طويل المدى لتحديثات نظام التشغيل أندرويد والتحديثات الأمنية، إذ يتلقى الهاتف التحديثات الجديدة لنظام أندرويد لمدة أربع سنوات والتحديثات الأمنية لمدة خمس سنوات، لذا توقع أن تحصل على الإصدارات الجديدة من نظام التشغيل أندرويد حتى عام 2027، كما سيحصل الهاتف على التحديثات الأمنية حتى عام 2028.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Galaxy A54 5G من سامسونج: