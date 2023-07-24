مقارنة بين جهازي iPad Pro 2022 من آبل و Galaxy Tab S8 من سامسونج

إذا كنت تفكر في شراء جهاز لوحي، فقد تكون طرز آيباد و Galaxy Tab من أوائل الأجهزة التي تفكر فيها لما تتمتع به من ميزات، فإذا كنت تحاول الاختيار بين أحدث طرازين وهما: iPad Pro 2022 و Galaxy Tab S8. سيبدو القرار سهلاً في البداية، فإذا كان لديك هاتف آيفون، ستفكر في شراء iPad Pro 2022، وإذا كنت تستخدم هاتف سامسونج Galaxy فسيكون جهاز Galaxy Tab S8 هو الخيار الأول الذي ستفكر فيه.

ولكن هناك أشياء أخرى تجب مراعاتها بخلاف الاتصال السلس بين الأجهزة من هاتين العلامتين التجاريتين الرائدتين، لذا من الضروري معرفة جميع الميزات لكلا الجهازين لاختيار الأنسب.

ولمساعدتك في الاختيار، سنوضح فيما يلي ميزات ومواصفات جهازي iPad Pro 2022 من آبل و Galaxy Tab S8 من سامسونج:

1- جهاز iPad Pro 2022 اللوحي من آبل:

iPad Pro 2022 هو جهاز لوحي متميز مصمم خصوصًا للمحترفين المبدعين، مع أن أي شخص يبحث عن جهاز لوحي ممتاز قد يرغب في الحصول على هذا الطراز حتى لو لم يستخدم جميع الميزات الخاصة بالمجالات الإبداعية.

يأتي هذا الجهاز بخيارين من حجم الشاشة، هما: 11 بوصة أو 12.9 بوصة، ويضم شاشة من نوع (Liquid Retina XDR mini-LED) بدقة 2388 × 1668 وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ومغطاة بطلاء مقاوم لبصمات الأصابع ومضاد للانعكاس.

يُعد iPad Pro 2022 أول جهاز iPad يحتوي على مقبس شحن من نوع USB-C، ويمكنه الشحن بسرعة باستخدام شاحن 20 واط المتضمن مع الجهاز. وستجد أيضًا منفذ Thunderbolt لتوصيل شاشة خارجية إذا كنت ترغب في عرض عملك أو مشاريعك الإبداعية في شاشة كبيرة.

يتميز هذا الجهاز اللوحي بأنه خفيف الوزن فهو يزن 686 جرامًا، ويمكنك إضافة بعض الملحقات الاختيارية التي تسهّل استخدامه في بعض الأحيان، إذ يمكنك إضافة لوحة مفاتيح مغناطيسية Magic Keyboard أو استخدام قلم آبل (Apple Pencil).

يتوفر iPad Pro 2022 بخمسة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت أو 2 تيرابايت، غير قابلة للزيادة، مما يعني أنه عليك اختيار السعة المناسبة مع استخدامات الجهاز وكمية الملفات التي تود تخزينها، فإذا كنت تخطط لالتقاط الكثير من الصور العالية الدقة ومقاطع الفيديو الطويلة وتنزيل الكثير من التطبيقات، اختر طراز بمساحة تخزين داخلية عالية، ولكن تجب معرفة أن ذلك يؤثر في السعر بشكل كبير.

وفيما يتعلق بالتطبيقات وتعدد المهام، فإن iPad Pro 2022 يمنحك إمكانية الوصول إلى الكثير من التطبيقات من متجر تطبيقات آبل. وستجد أن تعدد المهام مرنًا في هذا الجهاز إذ يمكنك تصفح الويب ومشاهدة مقاطع الفيديو العالية الدقة ومعالجة النصوص والوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي بسلاسة وذلك بفضل شريحة M2 من آبل التي توفر أوقات تشغيل واستجابة سريعة وأداء رسومات جيد وكفاءة عالية.

يعمل iPad Pro 2022 بنظام iPadOS 16، ولكنه قابل للتحديث إلى iPadOS 17 بمجرد توفره، مما يضيف مجموعة من الميزات الجديدة. ومع نظام iPadOS 16 ستحصل على ميزات مثل: منظم الواجهة (Stage Manager) لتنظيم التطبيقات وميزة Center Stage لإبقائك في ضمن حدود الكاميرا أثناء إجراء مكالمات الفيديو عبر FaceTime وغير ذلك الكثير.

يضم جهاز iPad Pro 2022 كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل والثانية بدقة 10 ميجابكسل فائقة الاتساع، ويمكنك التقاط مقاطع فيديو بدقة 4K باستخدام الكاميرات الخلفية.

يبدأ سعر جهاز iPad Pro 2022 من 3299 درهمًا إمارتيًا، ويتوفر باللون الرمادي أو الفضي.

2- جهاز Galaxy Tab S8 اللوحي من سامسونج:

يضم جهاز Galaxy Tab S8 شاشة من نوع (TFT LCD) بدقة 2560 × 1600 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ويأتي مع خيار واحد من حجم الشاشة هو 11 بوصة، وهو أخف وزنًا من iPad Pro 2022 حيث يزن 503 جرام.

ومثل جهاز iPad Pro 2022، يمكنك تحويله من وضع الجهاز اللوحي إلى وضع الحاسوب المحمول مع إضافة لوحة مفاتيح اختيارية، ولكنه يأتي مع قلم Samsung S Pen، وقد يساعدك استخدامه في تدوين الملاحظات في الاجتماعات أو الفصول الدراسية، أو الرسم، أو التنقل عبر صفحات الويب والوثائق بسهولة.

يعمل Samsung Galaxy Tab S8 بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 1)، ويضم ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ولكن يمكنك زيادتها إلى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة ذاكرة microSD خارجية.

يعمل جهاز سامسونج Galaxy Tab S8 اللوحي بنظام أندرويد 12 ولكن يمكن تحديثه إلى أندرويد 13. كما ستتلقى ما يصل إلى أربعة سنوات من تحديثات البرامج وخمس سنوات على الأقل من الدعم الأمني، مما يعني أن هذا الجهاز يمكن أن يستمر معك لفترة طويلة.

يتكامل هذا الجهاز مع تطبيقات Microsoft 365، ويمكنك استخدامه للأعمال المكتبية مما يساعد في تعزيز الإنتاجية، خاصة بعد ربطه بلوحة المفاتيح والعمل كأنه حاسوب محمول، واستخدام قلم S Pen الذي يأتي مع الجهاز.

يمكنك عكس شاشة جهازك اللوحي على حاسوب محمول أو مكتبي عبر ميزة Samsung DeX، ويحتوي هذا الجهاز على ميزة Quick Share التي تُسهّل مشاركة الملفات بين الأجهزة المتوافقة، بالإضافة إلى العديد من الميزات التي تسهل عملك، مثل: تحويل خط اليد إلى نص، وحفظ الملاحظات كملفات PDF قابلة للمشاركة، ومزامنة الملاحظات عبر أجهزة Galaxy المتعددة.

يضم هذا الجهاز كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 13 ميجابكسل، والثانية بدقة 6 ميجابكسل. ويبدأ سعره من 1899 درهمًا إمارتيًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الفضي والأسود الجرافيتي والوردي.

أيهما تختار؟

يعتمد قرار الاختيار بين iPad Pro 2022 من آبل و Galaxy Tab S8 من سامسونج على المنظومة التي تفضلها فإذا كنت من مستخدمي أجهزة آبل، فإن iPad Pro 2022 هو الجهاز اللوحي الأنسب لك. وإذا كنت تستخدم هواتف أندرويد وخاصة هواتف Samsung Galaxy، فستجد أنه يمكنك الاستفادة كثيرًا من إضافة Samsung Galaxy Tab S8 إلى مجموعة أجهزة أندرويد التي تمتلكها.

لكن إذا كنت غير مهتم بما يتعلق بالعلامة التجارية، وتبحث عن جهاز لوحي ستستخدمه بشكل منفصل عن أجهزتك الأخرى، فسيعتمد القرار على الميزات المتوفرة في كل منهما والسعر.

يُعد iPad Pro 2022 أفضل للمهام الإبداعية كتصوير مقاطع الفيديو والتقاط الصور وتحرير الصور ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية والرسم والتصميم، فهو يتضمن الكثير من تطبيقات آبل المفيدة في هذه المجالات بالإضافة إلى تطبيقات الجهات الخارجية التي يمكنك تنزيلها.

من ناحية أخرى، يُعد جهاز Galaxy Tab S8 أفضل للإنتاجية، فبالإضافة إلى إدراج تطبيقات Microsoft 365، يمكنك أيضًا الحصول على قلم من سامسونج S Pen مع الجهاز، وإضافة لوحة المفاتيح مقابل مبلغ بسيط، وكذلك ذاكرة إضافية إذا وجدت أن 256 جيجابايت ليست كافية، وللحصول على التجربة نفسها مع جهاز iPad Pro 2022، سيتعين عليك دفع المزيد مقابل الحصول على طراز به ذاكرة تخزين داخلية كبيرة، ومقابل الحصول على قلم Apple Pencil ولوحة المفاتيح Magic Keyboard، وهي ملحقات ليست رخيصة.

إليك المواصفات الكاملة لجهازي iPad Pro 2022 و Galaxy Tab S8: