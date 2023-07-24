مراجعة لهاتف سوني Xperia 1 V الجديد

أعلنت شركة سوني في شهر مايو عن هاتفها الذكي الرائد الجديد Xperia 1 V الذي يضم العديد من الميزات المناسبة لهواة التصوير الفوتوغرافي، فقد ركزت سوني في قدرات الكاميرات على التصوير، وإضافة أدوات إلى تطبيق الكاميرا تتيح لك ضبط إعداد التصوير يدويًا بما يتناسب مع الصورة التي تود التقاطها، وغير ذلك العديد من الميزات.

ولتتعرف على جميع المواصفات والميزات، إليك مراجعة شاملة لهاتف سوني Xperia 1 V الجديد:

التصميم:

يأتي هاتف سوني Xperia 1 V بتصميم بسيط وأنيق، ومغطى من الجهة الأمامية بزجاج من نوع (Gorilla Glass Victus 2) ومغطى من الخلف بطبقة زجاج من نوع (Gorilla Glass Victus)، ومحاط بإطار من الألمنيوم.

في الجهة العلوية، يوجد مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، وجميع الأزرار موجودة على الحافة اليمنى، ويوجد مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل. وفي الجهة السفلية، ستجد فتحة لبطاقة SIM وأخرى لبطاقة microSD، ويتيح لك ذلك زيادة سعة التخزين الداخلية.

هاتف Xperia 1 V مقاوم للماء والغبار بحسب تصنيف IP65/IP68، مما يعني أنه يمكنه تحمل الغمر حتى عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة. ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأخضر (Khaki Green)، والفضي (Platinum Silver).

الشاشة:

يأتي هاتف Xperia 1 V بشاشة من نوع (OLED) بمقاس 6.5 بوصات، وبدقة 3840 × 1644 بكسلًا، وبمعدل تردد قدره 120 هرتزًا، وتدعم تقنية HDR10.

وتأتي الشاشة محمية بطبقة من زجاج من نوع (Gorilla Glass Victus 2)، وتتميز بإطار كلاسيكي، وتحتوي على الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 12 ميجابكسل.

الأداء والمعالج:

يعمل هاتف Xperia 1 V بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

يتوفر هذا الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

وعلى عكس الهواتف الرائدة الأخرى من سوني، يأتي هذا الهاتف الجديد مع دعم توسعة ذاكرة التخزين الداخلي عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وحرصت سوني في الهاتف الجديد على عدم تكرار مشكلة ارتفاع الحرارة التي عانى منها الطراز السابق Xperia 1 IV، وذلك من خلال زيادة حجم صفيحة انتشار الحرارة بنسبة 60%. وعملت الشركة جاهدة أيضًا على تقليل استهلاك الكاميرا للطاقة، الأمر الذي يُعدّ واحدًا من أكثر أسباب ارتفاع الحرارة في الهواتف الذكية الحديثة.

الكاميرا:

يحتوي هاتف سوني Xperia 1 V على كاميرا ثلاثية العدسات قادرة على التقاط صور رائعة، لكنك تحتاج إلى بعض المعرفة بالتصوير الفوتوغرافي لتتمكن من استخدام جميع الميزات المتوفرة في تطبيق الكاميرا.

تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.3، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، وستلاحظ أن الصور الملتقطة بالعدسة الرئيسية واضحة ومفصلة، إذ تركز سوني في الحصول على مظهر طبيعي بألوان دقيقة.

يمكن لكاميرا هاتف Xperia 1 V تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية أو 1080 بكسل بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

أما بالنسبة إلى الكاميرا الأمامية، فهي أحادية العدسة، وتأتي بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تقنية (HDR)، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية أو 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

في تطبيق الكاميرا ستجد مجموعة من الأدوات التي تساعدك في ضبط إعدادات الكاميرا بحسب الصورة التي تود التقاطها، لكنك ستحتاج إلى بعض المعرفة بالتصوير الفوتوغرافي لتتمكن من تحقيق أقصى استفادة منها، والتحكم في سرعة الغالق وحساسية ISO وغيرها.

ومع ذلك، إذا لم تكن على دراية بالإعدادات المناسبة، يمكنك اختيار الوضع التلقائي لجعل التطبيق يكتشف المشهد الذي تود تصويره ويختار الإعدادات المناسبة تلقائيًا.

إذا كنت مصورًا متمرسًا أو استخدمت كاميرات سوني الاحترافية من قبل، فمن المحتمل أن تجد التطبيق مناسبًا لك، ويمنحك خيارات جيدة للتحكم في إعدادات الكاميرا.

البطارية:

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 30 واطًا، بحيث يمكنك شحن البطارية حتى نسبة 50% خلال نصف ساعة، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي والشحن العكسي. وتَعِد سوني بأن البطارية ستحتفظ بما لا يقل عن 80% من سعتها بعد ثلاث سنوات من الاستخدام.

السعر:

يُباع هاتف Xperia 1 V الجديد بسعة 256 جيجابايت بسعر 1399 دولارًا أمريكيًا ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والفضي، والأخضر.

هل يستحق هاتف Xperia 1 V الشراء؟

يعتمد قرار الشراء بشكل أساسي على المزايا التي تبحث عنها في الهاتف وسعره، وبالنسبة إلى هاتف Xperia 1 V فهو مناسب لهواة التصوير الذين يرغبون في تجربة إعدادات الكاميرا بطريقة مشابهة للكاميرات الاحترافية التي تصنعها سوني، فقد ركزت الشركة في تعزيز ميزات الكاميرا وتطبيق الصور وإمكانية تصوير الفيديوهات بدقة عالية لتجعل الهاتف خيارًا ملائمًا لهواة التصوير.

من ناحية أخرى، يعمل هذا الهاتف بمعالج قوي، ويتوفر منه سعات عالية من ذاكرة التخزين الداخلية مما يضمن لك الاحتفاظ بعدد كبير من الصور التي تلتقطها دون امتلاء المساحة التخزينية بسرعة. بالإضافة إلى البطارية الكبيرة، والتي تدعم الشحن السلكي السريع والشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

فإذا كنت من هواة التصوير سيكون هاتف سوني Xperia 1 V مناسبًا لك، فقط عليك التفكير في سعره المرتفع إذا كان ذلك يناسبك أم لا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف سوني Xperia 1 V: