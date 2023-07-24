لينوفو تطلق الجهاز اللوحي المخصص للألعاب Legion Y700 إصدار 2023

كشفت شركة لينوفو الصينية عن إصدار 2023 من الجهاز اللوحي المخصص للألعاب Lenovo Legion Y700 مع مواصفاتٍ محسنة ومزايا متعددة تمكنه من تشغيل الألعاب بكفاءة.

ويأتي جهاز لينوفو Legion Y700 الجديد بشاشة ذات قياس 8.8 إنشات، بدقة 1600 × 2560 بكسل تعطي كثافة بكسلات تبلغ 343 بكسل لكل إنش، وتدعم الشاشة الطيف اللوني DCI-P3 كاملًا، وتصل درجة السطوع القصوى فيها إلى 500 شمعة، مع معدل تحديث عالٍ يصل إلى 144 هرتزًا.

ويحمل الجهاز مواصفاتٍ داخلية راقية؛ إذ يعمل بمعالج سنابدراجون+8 جين 1 العالي الأداء مع ذاكرة عشوائية بحجم 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وتزعم لينوفو أن الجهاز يمكنه تحقيق حتى 1.39 مليون نقطة بحسب منصة اختبار الأداء AnTuTu، ويتوفر الجهازان بسعتي تخزين بحجم 256 و 512 جيجابايت.

ويتمتع الجهاز بتصميم معدني، كما يحتوي على نظام محسن للتبريد من أجل التخلص من الحرارة الزائدة عند تشغيل الألعاب الثقيلة، ويسمح بأداءٍ عالٍ متواصل حتى أثناء جلسات اللعب الطويلة، كما أن الجهاز خفيف الوزن، حيث يزن أقل من 350 جرامًا، كما أنه أبعاده تجعله سهل الحمل والاستخدام للاعبين.

ويحتوي الجهاز على كاميرا خلفية ثنائية بدقة 13 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 13 بواجهة لينوفو ZUi 15.0، وبه بطارية بسعة 6550 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واطًا.

ويتوفر جهاز لينوفو Legion Y700 بسعر يبدأ من 350 دولارًا أمريكيًا تقريبًا، وهو سعر تنافسي للغاية، وقد بدأت لينوفو إتاحته للطلب الأولي في السوق الصينية، علمًا بأن الجهاز متاح باللونين الرمادي والأزرق.