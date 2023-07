كيفية إصلاح مشكلة تعطّل تطبيق ChatGPT في آيفون

أصبح تطبيق ChatGPT لهواتف آيفون شائعًا بشكل كبير، فقد أصبح الكثير من المستخدمين يعتمدون على هذا التطبيق نظرًا لميزاته الرائعة، فهو قادر على الإجابة عن جميع الأسئلة التي تطرحها بأسلوب بسيط ومفهوم، ويمكنه تقديم اقتراحات وأفكار لموضوعات مختلفة، وغير ذلك الكثير، ولكن في بعض الأحيان قد يتوقف التطبيق عن العمل لأسباب مختلفة.

فإذا كنت تواجه مشكلة تعطّل تطبيق ChatGPT في آيفون، اتبع الطرق التالية البسيطة لإصلاحها:

1- تحقق من أن هاتفك متصل بالإنترنت:

ليعمل تطبيق ChatGPT بشكل صحيح في هاتف آيفون، من الضروري أن يكون هاتفك متصل بالإنترنت عبر شبكة الواي فاي أو بيانات الهاتف. فإذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت فلن تُرسل مطالبتك أو يصلك رد عليها.

إذا لم تكن متأكدًا من كون هاتفك متصلًا بالإنترنت، افتح التطبيق مرة أخرى وتحقق من ذلك، إذ ستظهر لافتة مكتوب عليها (هناك مشكلة في اتصالك بالإنترنت) There is a problem with your internet connection في الجهة العلوية من الشاشة. أو يمكنك أيضًا تجربة تشغيل بعض التطبيقات الأخرى المعتمدة على الإنترنت أو فتح روابط في متصفح سفاري.

إذا كان لديك اتصال بالإنترنت، ولكن التطبيق لا يعمل، فيمكنك محاولة إعادة الاتصال بالشبكة عن طريق إدخال كلمة مرور لشبكة الواي فاي مرة أخرى أو تعطيل بيانات الهاتف وإعادة تفعيلها مرة أخرى من مركز التحكم.

2- تأكد من تفعيل جميع الأذونات:

يطلب تطبيق ChatGPT إذنك للوصول إلى أدوات معينة في هاتف آيفون للحصول على الأداء الأمثل. على سبيل المثال: إذا كانت ميزة الإدخال الصوتي لا تعمل، فقد يكون ذلك لأنك لم تسمح للتطبيق بالوصول إلى الميكروفون.

وللتأكد من تمكين جميع الأذونات، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings في آيفون. مرر إلى الأسفل حتى تجد تطبيق ChatGPT في قائمة التطبيقات ثم انقر فوقه. فعّل خيار (الميكروفون) Microphone، و(بيانات الهاتف المحمول) Mobile Data وجميع الخيارات الموجودة في قسم ( Siri & (Search.

3- التأكد من وجود مساحة تخزين كافية في آيفون:

عندما تقترب مساحة التخزين في آيفون من الامتلاء، يميل الهاتف إلى التأخر في إتمام بعض المهام وقد يصبح بطيئًا، وهذا يتداخل مع عمل التطبيقات والميزات الموجودة في هاتفك ومنها تطبيق ChatGPT.

ولاستعادة الأداء الأمثل للتطبيق، حاول إفراغ مساحة التخزين بحذف التطبيقات غير الضرورية أو امسح بعض الصور وأي شيء في آيفون غير مفيد.

4- افصل اتصال شبكة VPN:

تعد شبكات VPN جيدة للحفاظ على خصوصية بياناتك عبر الإنترنت، ولكن من المحتمل أن تتداخل الاتصالات مع الخادم. إذ تواجه العديد من التطبيقات صعوبة في الحفاظ على اتصال مستقر أو مزامنة البيانات مع شبكات VPN، خاصة إذا كانت الخدمة بطيئة، ويمكن أن يكون ChatGPT واحد من تلك التطبيقات.

فإذا لاحظت أن التطبيق لا يعمل أثناء الاتصال بشبكة VPN، فافصل الاتصال بشبكة VPN، أو استخدم شبكة مختلفة.

5- تحديث تطبيق ChatGPT:

كما هو الحال مع كل الأجهزة والتطبيقات، يمكن للتحديث أن يصلح بعض الأخطاء والمشكلات التي يواجهها المستخدمون، لذلك من الضروري تحديث نظام التشغيل والتطبيقات باستمرار. وللتحقق من كون تطبيق ChatGPT محدث، اتبع الخطوات التالية: