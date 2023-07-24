طرق بسيطة لتعزيز أداء هاتف آيفون 

تعمل هواتف آيفون بنظام التشغيل iOS المستقر والسريع وكما تعمل بمعالج آبل القوي، وتضم كاميرا عالية الجودة، وتصميمها أنيق، وهذه الميزات جعلتها خيارًا مفضلًا لدى الكثير من الناس، ورفيقًا مثاليًا للاستخدام اليومي، ولكن مع زيادة استخدام هواتف آيفون لمهام العمل والدراسة والترفيه وبسبب كثرة تثبيت التطبيقات والتقاط الصور وتخزين الملفات قد يصبح الهاتف أبطأ مع مرور الوقت.



لذلك سنستعرض في هذا المقال مجموعة من الطرق البسيطة والفعالة لتعزيز أداء هاتف آيفون التي يمكنك تجربتها لتتمتع بتجربة استخدام أفضل:

1- تحديث نظام التشغيل في آيفون باستمرار:

تتضمن تحديثات نظام التشغيل iOS إصلاحات لأي مشكلات واجهت المستخدمين في التحديث السابق، كما تهدف إلى القضاء على المخاطر الأمنية المحتملة، وتحسين كفاءة الهاتف، لذلك، يجب تحديث نظام التشغيل في آيفون كلما كان هناك تحديث جديد متاح.

ولتحديث نظام التشغيل في آيفون، كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختر (عام) General ثم (تحديث البرنامج) Software Update، وإذا كان هناك إصدار جديد من نظام iOS متاح، فسيظهر خيار (التنزيل والتثبيت) Download and Install، أو (التثبيت الآن) Install Now.

2- حذف التطبيقات غير الضرورية:

إذا ثبّت الكثير من التطبيقات أو التقطت الكثير من الصور، فقد تنفد المساحة التخزينية في آيفون بسرعة، وقد تلاحظ تأخرًا كبيرًا في أداء بعض المهام، لذا يجب أن تحذف التطبيقات غير الضرورية، والصور المكررة للتأكد من أن هاتفك لا يتضمن ملفات إضافية تملأ المساحة التخزينية وتؤثر في الأداء.

3- إيقاف تشغيل خدمات الموقع:

العديد من التطبيقات لديها وصول مستمر إلى موقعك، حتى عندما لا تستخدمها، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى استنزاف البطارية والتسبب في الضغط قليلًا على هاتفك. ولتعطيل خدمات الموقع أو تغيير الإعدادات الخاصة بتطبيق معين يستخدم خدمات الموقع، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختر (الخصوصية والأمان) Privacy & Security. انقر فوق خيار (خدمات الموقع) Location Services. لتعطيلها تمامًا، أوقف تشغيل خيار (خدمات الموقع) Location Services الموجود في الجهة العلوية. لتغيير إعدادات تطبيق معين، مرر إلى الأسفل واختر التطبيق. وبمجرد النقر فوقه، يمكنك السماح له بالوصول إلى الموقع ويمكنك أيضًا إيقاف تشغيل خيار (الموقع الدقيق) Precise Location.

4- إغلاق التطبيقات غير المستخدمة:

عندما تتصفح العديد من التطبيقات، فإنها تبقى قيد التشغيل في الخلفية، مما يؤدى إلى استهلاك ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بهاتف آيفون.

لا تُغلق هذه التطبيقات عند قفل شاشة آيفون، وقد تعمل طوال الليل إذا نمت دون إغلاقها بشكل صحيح. لكن يمكنك إغلاقها بسهولة بسحب الشاشة الرئيسية إلى الأعلى، وستظهر جميع التطبيقات التي تعمل في الخلفية، اسحب شاشة كل تطبيق إلى الأعلى لإغلاقه. وإذا كنت لا ترغب في إغلاق كل تطبيق بشكل فردي، فيمكنك فقط إعادة تشغيل هاتف آيفون وستُغلق جميع التطبيقات.

5- تعطيل ميزة تحديث تطبيق الخلفية:

تحديث تطبيق الخلفية (Background App Refresh) هي ميزة تسمح لهاتف آيفون بتحديث محتوى التطبيق في الخلفية، حتى لو كنت لا تستخدم التطبيق أو لم تستخدمه منذ فترة. ولأن هذه الميزة تستهلك بعض الموارد في النظام، فإن تعطيلها سيكون مفيدًا إذا كان تحسين الأداء هو أولويتك الأولى والأساسية.

إليك كيفية تعطيل هذه الميزة: