تويتر تودّع رسميًا طائرها الأزرق وتبدأ عصر x.com

أعلن (إيلون ماسك) والمديرة التنفيذية لشركة تويتر (ليندا ياكارينو) اليوم الاثنين عن الشعار الجديد لمنصة التواصل الاجتماعي الذي يحتوي على الحرف (إكس) X باللون الأبيض على خلفية سوداء، وذلك بديلًا عن شعار الطائر الأزرق المألوف الذي رافق تويتر منذ تأسسيها عام 2006.

وقالت ياكارينو، متبعةً أُسلوب ماسك في التغريد: «لقد وصلت (إكس)! هيا بنا نفعلها». ونشرت صورة للشعار الجديد وهو مُسْقَطٌ على مكاتب الشركة في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

والآن، أصبح اسما كل من ماسك وياكارينو يحتويان على شعار الحرف (إكس)، كما أن الشركة أزالت شعار الطائر الأزرق ووضعت مكانه الحرف (إكس).

ومنذ بدء حملة التغيير في الشعار، أصبح وسوم، مثل: #GoodbyeTwitter (وداعًا تويتر) و #TwitterX من ضمن أكثر المواضيع تداولًا في المنصة، حيث انقسم المغردون إلى فريقين: فريق مرحب الشعار الجديد، وفريق ناقد له.

وقال ماسك في تغريدة نشرها أمس الأحد إنه يريد تغيير شعار تويتر، واستطلع آراء ملايين المتابعين بشأن إن كانوا يفضلون تغيير نظام ألوان الموقع من الأزرق إلى الأسود.

ونشر ماسك صورة للحرف (إكس) وهو يومض باللون الأبيض على خلفية سوداء، وقال إنه يتطلع إلى تغيير شعار تويتر، ونشر مغرِّدًا: «وسرعان ما سنودِّع علامة تويتر التجارية، وتدريجيًا جميع الطيور».

يُشار إلى أن فريقًا مكونًا من ثلاثة أفراد صمم شعار الطائر الأزرق، وغرد (مارتن غراسر)، أحد المصممين، قائلًا: «صُمم الشعار ليكون سهلًا، ومتوازنًا، ومقروءًا بأحجام صغيرة جدًا تقريبًا، وذلك على غرار حرف e صغير».

يُشار إلى أن ماسك، الذي استحوذ على تويتر أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار أمريكي، أكد مرارًا وتكرارًا أنه يخطط لجعل تويتر منصة شاملة، على غرار خدمة (وي شات) WeChat الصينية، وقد غيّر في وقت سابق من العام الحالي اسم أعمال تويتر إلى (إكس كورب) X Corp أو اختصارًا (إكس).

وأكدت ياكارينو أمس الأحد هذه الرؤية بالقول: «(إكس) X هي الحالة المستقبلية للتفاعل غير المحدود، المتمحور حول الصوت والفيديو والرسائل والمدفوعات/ الخدمات المصرفية، مما ينشئ سوقًا عالميًا للأفكار، والسلع، والخدمات، والفرص. فبدعم من الذكاء الاصطناعي، سوف تربطنا (إكس) جميعًا بطرق بدأنا الآن تخيلها».

وفي إطار التغيير الشامل أيضًا، أصبح العنوان الرسمي لمنصة تويتر، بالإضافة إلى العنوان الحالي twitter.com، هو: x.com.

وكان ماسك قد اشترى النطاق x.com عام 2017 من شركة المدفوعات (باي باي) PayPal، قائلًا إن له «قيمة عاطفية». وقد شارك ماسك في تأسيس موقع x.com كمصرف عبر الإنترنت عام 1999، ثم تحول لاحقًا إلى (باي باي).