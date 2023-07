القرار النهائي.. هل يستحق هاتف Nothing Phone 2 الشراء؟

إذا كنت من المهتمين بكل ما هو جديد في الهواتف الذكية؛ فبالتأكيد سمعت خلال الأيام الماضية عن (Nothing)، الشركة الناشئة التي انطلقت في عام 2021 بطموحات كبيرة حول مستقبل تقنيات الأجهزة المحمولة وتصميمها.

تركز شركة (Nothing) التي أسسها (كارل بي) Carl Pei – الذي شارك أيضًا في تأسيس شركة OnePlus – في التصميم الفريد ومجموعات الميزات الشاملة لكل منتج من منتجاتها، بدأ ذلك بسماعات الأذن اللاسلكية التي أصبح اسمها الآن (Nothing Ear 2) ثم انتقلت لاحقًا إلى الهواتف الذكية.

بدأت الشركة يوم الجمعة الماضي بطرح هاتف (Nothing Phone 2) في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد استضافت مدينة دبي حفل إطلاق الهاتف في المنطقة يوم الثلاثاء الماضي.

يتنافس هاتف (Nothing Phone 2) مع عدد كبير من الهواتف الذكية الموجودة في السوق حاليًا من شركات كبرى، مثل: هاتف Pixel 7 من جوجل، وهاتف Galaxy S23 من سامسونج، وبفضل تصميمه الذي يشبه هواتف آيفون يدخل في المنافسة أيضًا (iPhone 14).

ولكن مع كل هذه الهواتف الرائدة المنافسة، هل يستحق هاتف (Nothing Phone 2) الشراء، وما الجديد الذي يقدمه هذا الهاتف؟ إليك مراجعة شاملة هاتف Nothing Phone 2.. نستعرض خلالها التصميم والمواصفات والسعر:

1- التصميم:

يأتي هاتف (Nothing Phone 2) بتصميم من الزجاج مع إطار من الألمنيوم يحيط بالهيكل، لا يزال الهاتف يشبه إلى حد كبير الإصدار السابق (Phone 1) بحافاته المسطحة والجهة الخلفية المصنوعة من الزجاج الشفاف، ولكن في الإصدار الجديد يوجد منحنيات لطيفة في الجهة الخلفية، تجعل الهاتف مريحًا أثناء إمساكه براحة يدك لساعات طويلة.

يشبه (Nothing Phone 2) هاتف (آيفون 14 بلس) عندما تراه والشاشة مغلقة؛ إذ إن الحافات المسطحة توحي بذلك، ولكن وضع الكاميرا الأمامية والجهة الخلفية ستساعدك في إدراك الاختلاف على الفور.

كما أن الهاتف لا يدعم معيار قوي لمقاومة الماء والغبار، على الرغم من تصميمه القوي، إذ إنه يدعم معيار (IP54)، مما يجعله مقاومًا للرذاذ والغبار فقط، في حين تدعم الهواتف الأقل سعرًا منه – مثل: ( Galaxy A54 5G) من سامسونج و (Pixel 7A) من جوجل – معيار (IP67) الأكثر قوة.

ولكن أهم ما يميز هاتف (Nothing Phone 2) عن جميع الهواتف الذكية الموجودة في السوق حاليًا، هي واجهة (جليف) Glyph الموجودة في الجهة الخلفية التي حصلت على تحسينات مقارنة بالإصدار السابق.

ما هي واجهة (جليف) Glyph، وماذا تقدم؟

تتكون واجهة (جليف) Glyph في هاتف (Nothing Phone 2) من 11 شريط LED مجزأ مع 33 منطقة إضاءة LED إجمالية. وتوفر الواجهة الآن حالات استخدام جديدة للإشعارات والتطبيقات.

فعلى سبيل المثال: إذا قلبت الهاتف على وجهه سيُفعل الوضع الصامت، وستُلغى الاهتزازات أيضًا، وينبهك الهاتف إلى الإشعارات الجديدة بأنماط ضوئية فريدة.

كما يمكنك استخدام أنماط إضاءة مخصصة لجهات اتصال محددة عندما يرسلون رسائل أو يتصلون بك، ويمكنك اختيار أن يظل الجزء العلوي من الواجهة مضاء عند وصول إشعار مهم. وتعمل واجهة Glyph أيضًا كمصباح يدوي، وكتنويه للشحن اللاسلكي العكسي ولتوضيح حالة شحن البطارية.

ولكن هل أي من هذا ضروري؟ بالطبع لا؛ ولكنه يشجعك على استخدام هاتفك بدرجة أقل مع البقاء على اطلاع بما يصلك، إذ ستخبرك نظرة سريعة على الهاتف إذا وصلك شيء مهم عبر الهاتف يتطلب أن تحمله لترد عليه بسرعة، أم أن الاتصال أو الإشعار غير مهم ويمكن تأجيل الرد عليه لاحقًا.

تعد هذه الميزة إضافة مفيدة للهاتف، ولكنها تتطلب منك التأكد من اختيار واقي جيد للشاشة لأنك ستقلب الهاتف على الشاشة طول الوقت إذا قررت استخدامها.

2- الشاشة:

يضم هاتف (Nothing Phone 2) شاشة مقاسها 6.7 بوصات من نوع (LTPO OLED) وتتميز بدقة 2412 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 396 بكسلًا في البوصة الواحدة، وذروة سطوع تبلغ 1600 شمعة، وهذا يعني أنه يمكنك استخدام الهاتف تحت إضاءة الشمس الساطعة دون أن تعاني من عدم رؤيةِ ما في الشاشة.

كما تتميز الشاشة بأنها تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، مما يجعلها سريعة الاستجابة – كما أنه معدل التحديث نفسه الذي تدعمه معظم الهواتف الرائدة الأخرى – بالإضافة إلى ذلك؛ تسمح تقنية (LTPO) في الشاشة بانخفاض معدل التحديث إلى هرتز واحد فقط عندما لا تتفاعل معها وهي ميزة ستساعد في إطالة عمر البطارية.

3- الكاميرا:

يأتي هاتف (Nothing Phone 2) بكاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2. وتدعم ميزة PDAF و OIS لتثبيت الصور.

وتدعم هذه الكاميرا تقنيات معالجة للصور أكثر تقدمًا عن الإصدار السابق بفضل معالج سنابدراجون من كوالكوم الذي يعمل به الهاتف، كما تدعم تقنية HDR المتقدمة التي تجمع بين ثمانية إطارات RAW اُلتقطت بمستويات مختلفة من التعريض الضوئي وتمزج أفضل عناصر كل صورة في الصورة النهائية، وتعمل هذه الميزة مع الوضع الليلي لتقليل الضوضاء وتقديم لقطات واضحة.

وبفضل تقنية HDR المحسّنة وتقنيات المعالجة وميزة (Motion Capture 2.0) للحصول على لقطات أفضل للأهداف المتحركة، يمكن لهاتف (Nothing Phone 2) التقاط صور رائعة.

وبالنسبة لتصوير الفيديو، يمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ويمكنك التبديل بحرية بين الكاميرا الرئيسية والكاميرا الفائقة الاتساع بسرعة أثناء التسجيل.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.5، وتدعم ميزة (HDR)، ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

4- الأداء:

يعمل هاتف (Nothing Phone 2) بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 + Gen 1) الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3 جيجاهرتز. ويُعد هذا المعالج ليس أحدث معالج يمكنك الحصول عليه، إذ تعمل الكثير من هواتف أندرويد الرائدة التي صدرت خلال عام 2023 بمعالج (Snapdragon 8 Gen 2)، وتعمل هواتف سامسونج (Galaxy S23) بإصدار خاص من هذا المعالج، مما يعني أن هناك بعض هواتف أندرويد في السوق تقدم أداءً أفضل من هذا الهاتف.

ولكن هذا لا يعني أن هاتف (Nothing Phone 2) لا يقدم أداءً جيدًا، بل بالعكس يقدم أداء قوي سواء مع الألعاب أو المهام المتعددة.

ولمعرفة الفرق في الأداء بينه وبين الهواتف الرائدة، إليك مقارنة بين سرعة المعالجات وفقًا لـ (Geekbench 6) وهو تطبيق قياس الأداء الشهير الذي يمكن يمنحك فكرة عامة عن مدى قوة أداء الهاتف:

Nothing Phone (2) iPhone 14 Galaxy S23 Google Pixel 7 المعالج Snapdragon 8+ Gen 1 Apple A15 Bionic Snapdragon 8+ Gen 2 Google Tensor G2 اختبار الأداء الأحادي النواة 1674 2215 1844 1361 اختبار الأداء المتعدد النوى 4382 5336 4860 3156

بالإضافة إلى ذلك؛ يتوفر الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أ 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من سعة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، مع عدم دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية.

5- البطارية ونظام التشغيل:

يعمل هذا الهاتف ببطارية سعتها 4700 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي (Wireless PowerShare) بقدرة 5 واط.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم (Nothing OS 2.0) التي طورتها شركة (Nothing) على غرار واجهة (One UI) من سامسونج أو (OxygenOS) من ون بلس، أو (MIUI) من شاومي، وغيرها من هواتف أندرويد.

تهدف واجهة (Nothing OS 2.0) إلى جعل شاشة الهاتف الرئيسية أكثر فائدة وأقل تشتيتًا عن طريق استخدام لغة تصميم أحادية اللون، إذ إنها تحول جميع رموز التطبيقات إلى تصميمات أبسط باللونين الأسود والرمادي. كما تدعم الواجهة العديد من الويدجت (Widgets) الخاصة، مع خط خاص ومميز، ونغمات رنين وخلفيات خاصة.

وبالنسبة لدعم نظام التشغيل؛ تعد شركة (Nothing) بتقديم دعم لمدة ثلاث سنوات لتحديثات لنظام التشغيل أندرويد وأربع سنوات من التحديثات الأمنية.

السعر:

طرحت شركة (Nothing) هاتفها الجديد في دول مجلس التعاون الخليجي بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت وخيارين من مساحة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

يُباع هاتف (Nothing Phone 2) في السوق السعودي بسعر 2800 ريال للإصدار الذي يضم مساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، بينما يُباع الإصدار الذي يضم مساحة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت بسعر 3100 ريال سعودي.

بينما يُباع هاتف (Nothing Phone 2) في السوق الإماراتي بسعر 2499 درهمًا للإصدار الذي يضم مساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، بينما يُباع الإصدار الذي يضم مساحة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت بسعر 2799 درهمًا إماراتيًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف (Nothing Phone 2):

Nothing Phone 2 المعالج (Snapdragon 8 + Gen 1) الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3 جيجاهرتز. الشاشة 6.7 بوصات من نوع (LTPO OLED) وبدقة 2412 × 1080 بكسلًا، وبكثافة 396 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم تقنية +HDR10. معدل التحديث 120 هرتزًا. ذاكرة الوصول العشوائي 8 أو 12 جيجابايت. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. ميزات التأمين البيومترية مستشعر بصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل، وتقنية تعرّف الوجه Face Unlock. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، وتدعم ميزة PDAF. والثانية: فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.5. تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. البطارية 4700 ميلّي أمبير/ الساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا، الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، كما تدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 واط. الاتصال يأخذ شريحتي SIM شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6، وتقنية بلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). مقاومة المياه يدعم وفقًا لمعيار IP53. دعم بطاقة microSD لا يدعم. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. الألوان الرمادي الغامق (Dark Gray)، والأبيض. نظام التشغيل أندرويد 13. الوزن 201.2 جرام. الأبعاد 162.1 × 76.4 × 8.6 ملم. السعر الإصدار ذو سعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 2800 ريالًا سعوديًا. الإصدار ذو سعة تخزين 512 جيجابايت بسعر 3100 ريالًا سعوديًا.

القرار النهائي.. هل يستحق هاتف Nothing Phone 2 الشراء؟

إذا كنت تستخدم هاتفًا رائدًا يعمل بمعالج (Snapdragon 8+ Gen 2) أو أي معالج أحدث.. فالإجابة هي لا؛ لن يقدم لك هاتف (Nothing Phone 2) أي شيء جديد، سواء على مستوى الأداء أو الكاميرا أو الميزات، إذ إن كل ما هو مختلف فيه هي واجهة (جليف) Glyph الخلفية، كما أنه يفتقد بعض ميزات الهواتف الرائدة كما ذكرنا سابقًا.

وإذا كنت تستخدم هاتف من الفئة المتوسطة وترغب في شراء هاتف أندرويد بتصميم جديد ومواصفات أقوى من مواصفات هاتفك الحالي، وبسعر مناسب .. فهاتف (Nothing Phone 2) سيكون خيارًا مناسبًا لك، ولكن هناك بعض النقاط التي يجب أن تضعها في اعتبارك قبل الإقدام على هذه النقطة، وهي:

خدمة ما بعد البيع قد تكون غير جيدة، إذ إن Nothing هي شركة جديدة، وليس لديها القدر نفسه من الفروع مثل الشركات الشهيرة المصنعة لهواتف أندرويد، والوسيلة الوحيدة لدعم العملاء في معظم الدول هي عبر موقع الشركة، لذلك إذا واجهت مشكلة في الهاتف قد تنتظر وقتًا طويلًا للحصول على حل.

لن يمكنك تجربة هاتف (Nothing Phone 2) قبل شرائه كما تفعل مع هواتف آيفون وأندرويد في أحد المتاجر الخاصة بالشركة قبل الشراء، لأن الهاتف متوفر حاليًا عبر المتاجر الإلكترونية والشركة ليس لها متاجر فعلية في معظم مدن العالم.

لا تتوفر ملحقات للهاتف حاليًا لذلك ستنتظر وقتًا طويلًا للحصول على واقي للشاشة أو حافظة له.

الجدير بالذكر أن المنافسة بين هواتف أندرويد شديدة للغاية حاليًا، إذ توجد تخفيضات على بعض الهواتف الرائدة مثل: هاتف (Pixel 7) من جوجل الذي يمكنك شراؤه الآن بسعر 439 دولارًا – وهو أقل من (Nothing Phone 2) الذي يُباع بسعر 599 دولارًا – ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض أسعار هواتف سامسونج الرائدة مع الإعلان عن هواتف الجديدة القابلة للطي يوم الأربعاء القادم 26 يوليو 2023.