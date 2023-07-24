آبل تطلق تحديث iOS 16.6 لأجهزة آيفون .. عاجل

أطلقت آبل رسميًا تحديث iOS 16.6 لأجهزة آيفون، وهو تحديث فرعي يعمل على إصلاح بعض المشكلات ورفع مستوى الأمان بالإضافة إلى تحسينات أخرى.

وأتاحت آبل أيضًا تحديث iPadOS 16.6 لأجهزة آيباد، وهو مشابه للتحديث المتاح لأجهزة آيفون.

ولم تشر آبل بشكل تفصيلي إلى المشكلات التي يحلها التحديثان في أجهزة آيفون وآيباد، أو التحسينات التي يستفيد منها المستخدمون، كما لم تضف آبل أية مزايا واضحة خلال الفترة التجريبية قبل إطلاق التحديثين.

وكما هو معتاد، يمكن تحميل تحديثي iOS 16.6 و iPadOS 16.6 على أجهزة آيفون وآيباد بالذهاب إلى ‘الإعدادات Settings”، ثم الضغط على “عام General”، ثم اختيار “تحديث البرنامج Software Update”، ثم الضغط على “تنزيل وتثبيت Download and Install”.

ومن المقرر أن تطلق أبل نظامي iOS 17 و iPadOS 17 لأجهزة آيفون وآيباد في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وهما حاليًا في مرحلة الاختبار التجريبي “بيتا Beta” المتاحة للمطورين وعدد من المستخدمين.

يذكر أن نظام iOS 17 قد أسقط الدعم عن بعض هواتف آيفون مثل سلسلة آيفون 8 وآيفون X، حيث سيتوقف دعمها عند نظام iOS 16 وتحديثاته الفرعية، ولن تحصل على أية مزايا إضافية، بخلاف بعض التحسينات الأمنية على فترات متباعدة.