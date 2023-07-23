مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy Z fold4 و Galaxy Z fold3

تُعد سلسلة هواتف Galaxy Fold من سامسونج من أفضل الهواتف القابلة للطي الموجودة في السوق حاليًا، حيث تجمع بين التصميم الأنيق وقوة المواصفات. وأحدث هواتف هذه السلسلة هو Galaxy Z Fold4 الذي يُعد الإصدار المُحسّن من سابقه Galaxy Z Fold3.

فإذا كنت تفكر في البدء باستخدام Galaxy Z Fold4 بدلًا من Galaxy Z fold3، يمكن أن تساعدك المقارنة التالية بينهما في اتخاذ القرار:

التصميم:

يتميز كل من هاتفي سامسونج Galaxy Z fold4 و Galaxy Z fold3 بتصميم أنيق ومتشابه تمامًا، وللوهلة الأولى لن تلاحظ أي فرق بينهما، ولكن إذا دققت النظر ستلاحظ أن Galaxy Z fold4 أقصر قليلًا وأخف وزنًا، إذ يبلغ وزنه نحو 263 جرامًا، وطوله نحو 155.1 ملم، بينما يبلغ وزن Galaxy Z fold3 نحو 271 جرامًا، وطوله نحو 158.2 ملم.

يأتي هاتف سامسونج Galaxy Z fold4 مع حماية من الأمام والخلف بزجاج من نوع (+Gorilla Glass Victus) بينما يأتي هاتف سامسونج Galaxy Z fold3 مع حماية من الأمام والخلف بزجاج من نوع (Gorilla Glass Victus).

الإطار مصنوع من الألمنيوم في كلا الهاتفين، وتظهر عدسات الكاميرات الخلفية بشكل رأسي ومحاطة بإطار بارز قليلًا، وكلاهما مقاومان للماء بحسب تصنيف IPX8، بحيث يتحملان الغمر حتى عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة.

الشاشة:

يضم هاتفا سامسونج Galaxy Z Fold4 و Galaxy Z Fold3 شاشة رئيسية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 7.6 بوصات، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، لكن دقة الشاشة في Z Fold4 تبلغ 2176 × 1812 بكسلًا، بينما تبلغ 2208 × 1768 بكسلًا في Galaxy Z Fold3.

الشاشة الخارجية في كلا الهاتفين من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، وقياسها 6.2 بوصات، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتبلغ دقتها 2316 × 904 بكسلًا في هاتف Galaxy Z Fold4، وفي Galaxy Z Fold3 تبلغ 2268 × 832 بكسلًا.

الكاميرا:

يضم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold4 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

أما هاتف سامسونج Galaxy Z Fold3 فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

وبالنسبة إلى الكاميرا الأمامية الداخلية فهي متشابهة في المواصفات في كلا الهاتفين، حيث تأتي بدقة 4 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، أما الخارجية فهي بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم ميزة (HDR).

الأداء والشحن والبطارية:

يعمل هاتف سامسونج Galaxy Z Fold4 بمعالج من نوع (Snapdragon 8+ Gen 1) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3.19 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 730).

يضم بطارية سعتها 4400 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط. ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: سعة 256 جيجابايت، و512 جيجابايت، و1 تيرابايت، ولا يدعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD. ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1.

بينما يعمل هاتف سامسونج Galaxy Z Fold3 بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 888 5G) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.84 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 660).

يحتوي على بطارية سعتها 4400 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 11 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط. ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، ولا يدعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD. ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13.

السعر:

يُباع هاتف Galaxy Z Fold4 بسعر 5999 ريالًا سعوديًا مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. ويتوفر بثلاثة ألوان، وهي: الأسود (Phantom Black) والأخضر (Graygreen) والبيج (Beige).

بينما يُباع هاتف Galaxy Z Fold3 بسعر 4299 ريالًا سعوديًا مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. ويتوفر بثلاثة ألوان، وهي: الأسود (Phantom Black) والأخضر (Phantom Green) والفضي (Phantom Silver).

إليك مقارنة شاملة بين مواصفات هاتفي Galaxy Z Fold3 و Galaxy Z Fold4: