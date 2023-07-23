ماسك يعلن رسميًا تغيير شعار تويتر إلى الحرف X … عاجل

قال (إيلون ماسك) اليوم الأحد إنه يتطلع إلى تغيير شعار تويتر، ونشر مغرِّدًا: «وسرعان ما سنودِّع علامة تويتر التجارية، وتدريجيًا جميع الطيور».

ووفقًا لواحدة من التغريدات العديدة التي نشرها اليوم الملياردير، مالك منصة التواصل الاجتماعي، فإن نُشر شعار تويتر الجديد، وهو الحرف (إكس) X في وقت مناسب هذه الليلة، فسيُعمم في جميع أنحاء العالم غدًا.

ونشر ماسك صورة للحرف (إكس) وهو يومض، وفي وقت لاحق أثناء دردشة صوتية عبر خاصية (مساحات تويتر) رد بـ “نعم» على سؤال عن وجود خطة لتغيير شعار تويتر. وأضاف: «كان ينبغي لذلك أن يحدث قبل زمن بعيد».

وقال ماسك في تغريدة أخرى، أرفقها بصورة له وقد جعل ذراعيه بشكل الحرف (إكس) أمام شعار شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا مع الحرف (إكس): «لست متأكدًا من القرائن الدقيقة التي أدت إلى ذلك، لكني أحب الحرف (إكس)».

يُشار إلى أن ماسك، الذي استحوذ على تويتر أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار أمريكي، أكد مرارًا وتكرارًا أنه يخطط لجعل تويتر منصة شاملة، على غرار خدمة (وي شات) WeChat الصينية، وقد غيّر في وقت سابق من العام الحالي اسم أعمال تويتر إلى (إكس كورب) X Corp أو اختصارًا (إكس).

يُذكر أن ماسك أعلن في خطوة مفاجئ مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي، عن تغيير شعار تويتر من الطائر إلى الكلب (شيبا إينو) الذي يُستخدم شعارًا لعملة (الدوجكوين) Dogecoin المشفرة، الأمر الذي أدى إلى صعود سريع في قيمة سعر العملة في السوق.

وتعرضت تويتر لانتقادات واسعة النطاق من المستخدمين والمتخصصين في التسويق عندما أعلن ماسك في وقت مبكر من هذا الشهر أن تويتر ستحد من عدد التغريدات التي يمكن للحسابات المختلفة قراءتها يوميًا.

وأدى الاضطرابات التي عانتها تويتر منذ استحواذ ماسك عليها إلى أن حققت منصة التدوين النصي (ثردز) Threads، التي أطلقت شركة ميتا في وقت سابق من شهر تموز/ يوليو الجاري لمنافسة تويتر إلى جذب أكثر من 100 مليون عملية تسجيل في غضون خمسة أيام فقط من الإطلاق.