تُعدّ الساعات الذكية من الابتكارات الرائدة التي حظيت بشعبية هائلة خلال السنوات الأخيرة، إذ تقدم هذه الساعات مجموعة من المزايا العملية والوظائف المتطورة التي تمكّن المستخدمين من تحسين أسلوب حياتهم وزيادة إنتاجيتهم.

وهناك الكثير من ساعات أندرويد الذكية المتوفرة في السوق، التي تأتي بمواصفات متفاوتة وتتضمن ميزات مختلفة، ولمساعدتك في الاختيار، سنذكر فيما يلي خمسة من أفضل ساعات أندرويد الذكية في عام 2023:

1- ساعة سامسونج Galaxy Watch 5:

تُعدّ ساعة Galaxy Watch 5 من سامسونج واحدة من أفضل ساعات أندرويد الذكية، وتأتي كطراز متطور عن ساعة Watch 4، لكن كلا الطرازين يشتركان في الكثير من الميزات، فإذا كنت تستخدم ساعة Galaxy Watch 4 وما زالت في حالة جيدة، فلن تضطر إلى الترقية إلى طراز Galaxy Watch 5.

تضم ساعة Galaxy Watch 5 شاشة من نوع (Super AMOLED) بقياس 1.4 بوصة، ومغطاة بطبقة من زجاج (Sapphire crystal)، وتدعم ميزة التشغيل الدائم (Always-on).

تعمل هذه الساعة بمعالج من نوع (Exynos W920) وتتوفر بسعة جيجابايت ونصف من ذاكرة الوصول العشوائي، وتعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل Wear OS 3.5، وتتضمن مستشعرات لقياس التسارع، ومعدل ضربات القلب، ودرجة حرارة الجلد.

تأتي هذه الساعة بمقاسين 40 أو 44 ملم، وتتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود، والفضي، والأزرق (Sapphire)، والوردي. وتُباع بسعر يبدأ من 749 ريالًا سعوديًا.



2- ساعة Galaxy Watch 4:

تحتوي ساعة Galaxy Watch 4 على شاشة من نوع (Super AMOLED) بقياس 1.4 بوصة، ومغطاة بطبقة من زجاج (Corning Gorilla Glass DX+)، وتدعم ميزة (Always-on).

وكما هو الحال مع طراز Galaxy Watch 5 تعمل ساعة Galaxy Watch 4 بمعالج من نوع (Exynos W920) وتتوفر بسعة جيجابايت ونصف من ذاكرة الوصول العشوائي.

تتوفر هذه الساعة بمقاسين 40 أو 44 ملم، وبأربعة ألوان، هي: الأسود، والفضي، والأخضر والوردي، وتُباع بسعر يبدأ من 659 ريالًا سعوديًا.



3- ساعة Pixel Watch من جوجل:

تُعد ساعة Pixel Watch أول ساعة ذكية من جوجل، وتتميز بتصميم جميل وفريد يختلف عن تصاميم الساعات الذكية الأخرى في السوق، إذ تأتي بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهو خيار أكثر تميزًا من الألومنيوم الموجود في العديد من الساعات الذكية.

وتتميز هذه الساعة بالأداء القوي فهي تعمل بمعالج من نوع (Exynos 9110) وتعمل بنظام التشغيل Wear OS 3.5. وتتكامل Pixel Watch مع ميزات Fitbit التي تساعدك في تتبع الأنشطة الرياضية المختلفة وتتبع النوم.

ولكنها تفتقر إلى بعض الميزات الصحية التي يمكنك الحصول عليها في أجهزة تتبع اللياقة البدنية الأخرى من Fitbit، مثل: مقياس درجة حرارة الجلد، ومقياس مستوى الأكسجين في الدم SpO2.

تتوفر هذه الساعة بمقاس واحد فقط وهو مقاس 41 ملم، وبلونين هما: الأسود والفضي فقط، وتُباع بسعر 350 دولارًا.

4- ساعة Galaxy Watch 4 Classic:

تأتي ساعة Galaxy Watch 4 Classic مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، ولها إطار دوار يُسهّل التنقل بين الاختيارات الظاهرة في الشاشة، والتمرير عبر الإشعارات.

تحتوي ساعة Galaxy Watch 4 Classic على شاشة من نوع (Super AMOLED) بقياس 1.4 بوصة، ومغطاة بطبقة من زجاج (Corning Gorilla Glass DX)، وتدعم ميزة (Always-on).

وكما هو الحال مع طرازي Galaxy Watch 5 وGalaxy Watch 4 تعمل ساعة Galaxy Watch 4 Classic بمعالج من نوع (Exynos W920) وتتوفر بسعة جيجابايت ونصف من ذاكرة الوصول العشوائي.

تتوفر هذه الساعة بمقاس واحد فقط وهو مقاس 46 ملم، وبلونين هما: الأسود والفضي، وتُباع بسعر يبدأ من 1599 ريالًا سعوديًا.

5- ساعة Fossil Gen 6:

تتميز ساعة Fossil Gen 6 بتصميم أنيق وقوي وشاشة من نوع (OLED)، وتأتي مع أزرار وتاج دوار لتسهيل استخدام الساعة، وتعمل بنظام Wear OS 3.2، ولكن هذا الإصدار من Wear OS ليس الأحدث ويفتقر إلى الميزات التي قد يعتبرها بعض الأشخاص أنها ضرورية، مثل: الوصول إلى مساعد جوجل، ولكن إذا لم تكن مهتمًا بإمكانية الوصول إلى مساعد جوجل من ساعتك الذكية، وتريد ساعة أندرويد غير ساعات سامسونج أو جوجل، فإن ساعة Fossil Gen 6 من أفضل الخيارات التي يمكنك التفكير فيها. وتُباع بسعر يبدأ من 224 دولارًا