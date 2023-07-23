أبرز ميزات هاتف Red Magic 8S Pro الجديد

أعلنت شركة ZTE الصينية في شهر يونيو عن هاتفها الذكي الجديد Red Magic 8S Pro الموجه لهواة اللعب بألعاب الفيديو في الهواتف المحمولة، ويتميز هذا الهاتف بالمعالج القوي، والبطارية الكبيرة، ويتوفر بخيارات متعددة من ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين الداخلية، ويضم نظام تبريد مدمج يمنع ارتفاع حرارة الجهاز أثناء اللعب.

فإذا كنت من هواة اللعب بألعاب الفيديو وتبحث عن هاتف يوفر لك تجربة لعب ممتازة، يمكنك اختيار هاتف Red Magic 8S Pro الذي سنوضح فيما يلي أبرز ميزاته:

التصميم:

يأتي هاتف Red Magic 8S Pro بتصميم متطابق لتصميم الإصدار السابق، إذ يتميز بالمظهر الاحترافي الأنيق الذي تتمتع به سلسلة Red Magic 8.

يُساعد الظهر المعدني المصقول في إمساك الهاتف بشكل مريح؛ ويتضمن الهاتف مقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم، وزر التشغيل، وفتحة بطاقة SIM وجميعها موجودة في الأماكن نفسها مثل طراز 8 Pro.

يأتي هذا الهاتف مع طبقة زجاجية تغطي الجهة الأمامية والخلفية، والإطار مصنوع من الألمنيوم، ويزن 228 جرامًا، ويبلغ سُمكه 9.5 ملم.

الشاشة:

يأتي هاتف Red Magic 8S Pro بشاشة كبيرة قياسها 6.8 بوصات من نوع (AMOLED) بدقة 1116 × 2480 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتصل درجة السطوع فيها إلى 1300 شمعة، وهي محمية بطبقة زجاج من نوع (Corning Gorilla Glass 5)، وذات درجة حساسية عالية للمس.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف Red Magic 8S Pro بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثُماني النوى والمُصنّع بتقنية 4 نانومتر وبتردد يصل إلى 3.36 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة رسوميات من نوع (Adreno 740) بتردد يصل إلى 719 ميجاهرتز.

يتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، وهي: سعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0 بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

تعد ZTE بأداء ثابت ومستقر للمعالجات بفضل نظام التبريد الجديد ICE 12، الذي يعتمد على معجون حراري ومروحة هوائية لتبديد الحرارة، بالإضافة إلى طبقة من الجرافين تحت الشاشة. وهذا يعني أنه يمكنك اللعب بألعاب الفيديو الثقيلة بشكل مريح دون الشعور بحرارة مرتفعة، وتدعي ZTE أن نظام التبريد المحسن يمكن أن يخفض درجة الحرارة بما يصل إلى 17 درجة مئوية.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية بسعة 6000 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 80 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 100% في غضون 35 دقيقة.

الكاميرا:

يحتوي هاتف Red Magic 8S Pro على كاميرا أمامية تأتي بدقة 16 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، بالإضافة إلى كاميرات خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية منها بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9، والثانية واسعة المجال (ultrawide) بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، والثالثة للتصوير الدقيق (macro) بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4.

السعر:

يبدأ سعر هاتف Red Magic 8S Pro من 600 دولارٍ أمريكي، ويتوقع إطلاق الهاتف في الأسواق العالمية قريبًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Red Magic 8S Pro: