OpenAI تعلن رسميًا إتاحة طلب تطبيق ChatGPT لنظام أندرويد … عاجل

أعلنت شركة (أوبن أي آي) OpenAI يوم الجمعة عن فتح باب الطلب السابق للتطبيق الخاص بروبوت الدردشة الذائع الصيت (شات جي بي تي) ChatGPT لنظام التشغيل أندرويد.

وقالت الشركة الناشئة المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي إن تطبيق (شات جي بي تي) ChatGPT لنظام أندرويد سوف يُطلق الأسبوع المقبل.

وفي تغريدة نشرتها (أوبن أي آي) عبر حسابها الرسمي في تويتر، قالت الشركة: «نعلن عن (شات جي بي تي) ChatGPT لنظام أندرويد! سوف يتم طرح التطبيق للمستخدمين الأسبوع المقبل، ويمكنك الطلب السابق في متجر (جوجل بلاي) بدءًا من اليوم».

وكانت الشركة قد أطلقت تطبيق (شات جي بي تي) ChatGPT لنظام (آي أو إس) iOS من آبل في 18 أيار/ مايو الماضي، وقالت حينئذ إن إصدار نظام أندرويد سوف يُطلق «قريبًا».

ومع أنه يمكن للمستخدمين الوصول إلى (شات جي بي تي) ChatGPT أو أدوات (أوبن أي آي) الأخرى عبر واجهة الويب من الأجهزة المحمولة، فإن تطبيقًا مخصصًا للروبوت سيقدم تجربة أفضل.

وقد نزّل مستخدمو هواتف آيفون تطبيق (شات جي بي تي) أكثر من نصف مليون مرة في الأسبوع الأول لإطلاقه، الأمر الذي أثار إعجاب الجميع حتى أطلقت شركة ميتا تطبيق (ثردز) Threads المنافس لتويتر الذي جذب أكثر من 100 مليون مشترك في 5 أيام فقط لإطلاقه.

ويبدو أن تطبيق (شات جي بي تي) ChatGPT لنظام أندرويد سيكون مماثلًا إلى حد كبير لإصدار نظام (آي أو إس)، وسيوفر التجربة ذاتها للويب، ومن ذلك: القدرة على مزامنة الدردشات، والتفضيلات عبر الأجهزة.