مقارنة بين هاتفي Nothing Phone 2 و Galaxy S23 Plus من سامسونج

يأتي هاتف Nothing Phone 2 مع تحسينات جديدة مقارنة بالجيل الأول Nothing Phone 1 الذي وُصف بأنه الهاتف الأوروبي الذي حظي بأكبر اهتمام عالمي على الإطلاق بعد آيفون، ويُباع هذا الهاتف بسعر متوسط ويتمتع بميزات قوية. من ناحية أخرى، يُعدّ هاتف Galaxy S23 Plus من سامسونج واحد من أفضل هواتف أندرويد الرائدة التي تُباع بسعر قريب من سعر (Nothing Phone 2).



كلا الهاتفين يتمتعان بميزات قوية ويمكنك الحصول عليهما بسعر جيد، فإذا كنت تفكر في شراء هاتف أندرويد بمواصفات قوية وبسعر مناسب، يمكنك اختيار هاتف Nothing Phone 2 أو Galaxy S23 Plus من سامسونج، ولمساعدتك في اختيار الأنسب لك، سنقدم فيما يلي مقارنة شاملة بينهما:

التصميم:

يأتي الهاتفان بتصميم من الزجاج مع إطار من الألمنيوم، ولكن يتميز هاتف Nothing Phone 2 أن له ظهر منحني قليلاً، مما يجعله مريح أثناء إمساكه في راحة يدك وينطبق الشيء نفسه بشكل عام على Galaxy S23 Plus فهو مريح أثناء حمله مع أن الجزء الأمامي والخلفي مسطحين تمامًا، إذ إن الإطار الجانبي منحني قليلاً.



من حيث المتانة، فإن Galaxy S23 Plus هو الفائز، فهو مقاوم للماء والغبار بحسب تصنيف IP68، مما يعني أنه يمكن غمره تحت الماء حتى عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة دون التعرض لخطر الضرر. بينما هاتف Nothing Phone 2 مقاوم للماء والغبار بحسب تصنيف IP54، مما يجعله مقاومًا للرذاذ والغبار، ولكن ليس أكثر من ذلك، لذلك يجب وضعه بعيدًا عن البرك والبحيرات وغيرها من المسطحات المائية العميقة.

من حيث الألوان، يتوفر هاتف Nothing Phone 2 باللونين الأبيض والرمادي فقط، بينما يتوفر من هاتف Galaxy S23 Plus بمجموعة منوعة من الألوان، وهي: (الأسود) Phantom Black و (الأخضر) Green و(البنفسجي) Lavender و(الأبيض) Cream، بالإضافة إلى لونين متاحين حصريًا في موقع سامسونج، وهما: الجرافيتي، والأخضر المائل للذهبي (lime).



ومع ذلك، فإن Nothing Phone 2 له تصميم مميز لا يستطيع Galaxy محاكاته، فهو يأتي مع واجهة Glyph القابلة للتخصيص والمثيرة للاهتمام، مع وجود المزيد من مصابيح LED في الجزء الخلفي من الجهاز مقارنةً بالجيل الأول، ويمكن للمستخدمين تعيين تطبيقات محددة لإضاءة الخلفية عند الحصول على إشعار، حيثث ستظل مصابيح الـ LED الموجودة في الجزء العلوي الأيسر مضاءة حتى يُستبعد الإشعار من قائمة الإشعارات.

الشاشة:

يحتوي Nothing Phone 2 على شاشة من نوع (LTPO OLED) بقياس 6.7 بوصات، وبدقة تبلغ 2412 × 1080 بكسلًا، وتتميز بمعدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتزًا. بالإضافة إلى ذلك؛ تتمتع الشاشو بسطوع يصل إلى 1600 شمعة، وتدعم ميزة التشغيل الدائم (Always On).

يضم هاتف سامسونج Galaxy S23 Plus شاشة من نوع (Dynamic AMOELD 2X) بقياس 6.6 بوصات مع سطوع يبلغ 1750 شمعة، وبدقة 2340×1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتزًا، مما يضمن أن ترفع الشاشة معدل التحديث عند الحاجة فقط.

يحتوي كل من Nothing Phone 2 و Galaxy S23 Plus على مستشعرات لبصمات الأصابع مدمجة في الشاشة، لكن التقنية المُستخدمة مختلفة بعض الشيء. إذ يحتوي Galaxy S23 Plus على مستشعر بالموجات الفوق الصوتية، وهو أسرع وأكثر موثوقية، بينما يعتمد Nothing على مستشعر بصري، والذي يستغرق وقتًا أطول قليلاً لاكتشاف أطراف أصابعك وقد يفشل أحيانًا.

الأداء والبطارية والشحن:

بدلًا من معالجات Exynos التي تستخدمها سامسونج عادةً في هواتف جالاكسي، بدأت باستخدام معالج من نوع (Snapdragon 8 Gen 2) مصمم خصوصًا لهواتف سلسلة (23 Galaxy)، وهو إصدار محسن قليلاً من شريحة Snapdragon 8 Gen 2 العادية المصنعة بتقنية 4 نانومتر. ويعدّ هذا المعالج الأسرع والأكثر كفاءة من كوالكوم حتى الآن، حيث يوفر أداءً رائعًا وعمر بطارية ممتاز.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية سعتها 4700 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط. ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت مقترنة بخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت.

أما هاتف Nothing Phone 2 فهو يعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 + Gen 1) الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، ويمتاز هذا المعالج بأنه سريع وقادر على تقديم أداء ممتاز أثناء أداء المهام اليومية.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية سعتها 4700 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 واط. ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، ولا يدعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

كلا الهاتفين يعملان بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعمان شبكات الواي فاي، وبلوتوث 5.3، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy S23 Plus كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 وهي مخصصة لتصوير العمق مع تقريب بصري قدره 3x، أما العدسة الثالثة فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة.

و إذا كنت مهتمًا بتصوير مقاطع الفيديو، فيمكن لنظام الكاميرا الخلفية التقاط فيديو تصل دقته إلى 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بتقنيتي (Auto-HDR)، و(+HDR10)، وبدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية عند تصوير الفيديو.

يضم هاتف Nothing Phone 2 كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.5، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يتوفّر هاتف سامسونج Galaxy S23 Plus في السعودية بسعر يبدأ من 3477 ريالًا سعوديًا. ويتوفّر الهاتف بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأخضر، والبنفسجي.

بدأت شركة (Nothing) أمس بطرح هاتف Nothing Phone 2 في عدد من الدول العربية – وهي: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت – بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت وخيارين من مساحة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويُباع الهاتف في السوق السعودي بسعر 2800 ريال للإصدار ذي سعة 256 جيجابايت، و 3100 ريال للإصدار ذي سعة 512 جيجابايت.

