طرق إصلاح مشكلة عدم ظهور الإشعارات في ساعة آبل 

تتميز ساعات آبل الذكية بالتصميم الأنيق والميزات القوية، وأبرزها: تلقي المكالمات والرسائل والإشعارات من التطبيقات المختلفة ومتابعتها دون الإمساك بالهاتف، ولكن في بعض الأحيات تتوقف ساعة آبل عن عرض الإشعارات لعدة أسباب.

فإذا لم تعد ساعة آبل تعرض إشعارات، يمكنك تجربة الخطوات التالية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

1- تحقق من إعدادات الإشعارات:

في تطبيق Watch في هاتف آيفون، لديك خيار لتفعيل إشعارات محددة لساعتك. إذ يمكنك تخصيص إعدادات الإشعارات لتطبيقات watchOS وتطبيقات آيفون، فإذا عطّلت الإشعارات الخاصة بتطبيق معين، فلن تظهر في ساعة آبل.

وللتحقق من إعدادات الإشعارات، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Watch في آيفون وانقر فوق (الإشعارات) Notifications. مرر إلى الأسفل للعثور على قائمة بالتطبيقات، حيث يمكنك تحديد تطبيق معين والتأكد من أن إشعاراته ممكنة لساعة آبل.



2- أعد تشغيل ساعة آبل:

يمكن أن يساعد إعادة تشغيل ساعة آبل في استكشاف بعض مشكلات البرامج، مثل المشكلات الخاصة بالإشعارات التي قد تواجهها. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط مطولًا على الزر الجانبي ثم انقر فوق أيقونة Power في الزاوية اليمنى العلوية من الشاشة. مرر مؤشر Power إلى اليمين لإيقاف تشغيل الساعة. أعد تشغيل الساعة بالضغط مطولًا على الزر الجانبي حتى يظهر شعار Apple في الشاشة.

3- تأكد من فتح قفل ساعة آبل:

إذا أعددت رمز مرور في ساعة آبل كإجراء احترازي أمني، فلن تعرض الساعة أي إشعارات، وسيتعين عليك فتح قفل ساعة آبل لعرض إشعاراتك.

إذا كانت ساعتك مغلقة، فسيظهر قفل أزرق في الجزء العلوي من الشاشة. ولفتح ساعتك، اسحب الشاشة وأدخل رمز المرور. ولتعطيل رمز المرور بالكامل، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على (التاج الرقمي) Digital Crown على ساعة آبل لفتح قائمة التطبيقات أو الشاشة الرئيسية. اختر تطبيق الإعدادات المشار إليه بأيقونة الترس. مرر إلى الأسفل ثم انقر فوق رمز المرور. انقر فوق زر (Turn Passcode Off) وأدخل رمز المرور الحالي لتعطيله.

4- إعادة إقران ساعة آبل:

إجراء آخر يمكنك تجربته لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها هو إلغاء إقران ساعة آبل مع هاتف آيفون وإعادة إقرانها مرة أخرى. لكن يجب أن تكون حذرًا أثناء تنفيذ هذه الخطوة لأن أي بيانات موجودة في الساعة غير منسوخة احتياطيًا ستضيع أثناء هذه العملية.

لذلك، بعد التأكد من أن بيانات ساعة آبل منسوخة احتياطيًا، يمكنك فك إقران الساعة بالهاتف ثم ابدأ بإقرانها كما أعددتها لأول مرة باستخدام تطبيق Watch.

5- أوقف ميزة التركيز:

تحظر ميزة (التركيز) Focus في أجهزة آبل إشعارات التطبيقات عند تشغيلها لمنع التشتت. وعند تفعيلها، لن ينبهك جهازك عند وصول الإشعارات، ولن تظهر في شاشتك كالمعتاد، ولكن يمكنك التحقق منها يدويًا بعد ذلك. لإيقاف تشغيل التركيز في ساعة آبل، انتقل إلى مركز التحكم ومرر إلى الأسفل ثم انقر فوق أيقونة القمر.

من المهم ملاحظة أنه إذا شغّلت ميزة التركيز في جهاز متصل بالساعة، سينعكس عليها. على سبيل المثال: إذا شغّلت ميزة التركيز في هاتف آيفون المتصل بالساعة، ستعمل تلقائيًا في ساعة آبل، لذا، تأكد من إيقاف تشغيله في أجهزتك الأخرى.