سامسونج تبدأ تطوير الخاتم الذكي “جالاكسي رينج”

بدأت شركة سامسونج تطوير جهاز ذكي جديد قابل للارتداء، وهو عبارة عن خاتم يُلبس في إصبع اليد، وفقًا لما ذكره موقع The Elec الإخباري الكوري الجنوبي نقلًا عن مصادره.

وسيحمل الخاتم الذكي اسم “جالاكسي رينج Galaxy Ring”، وسوف تصنعه سامسونج بالتعاون مع شركة “ميكو” اليابانية، التي ستتولى تصنيع “لوحات الدوائر المطبوعة” التي ستستخدم داخل المنتج.

وسيشبه خاتم “جالاكسي رينج” الخواتم التقليدية في الشكل الخارجي، لكنه سيحمل حساسات إضافية تمكنه من جمع البيانات الصحية الخاصة بمن يرتديه، ثم يرسلها إلى الهاتف الذكي.

ويمكن للخواتم الذكية قياس العلامات الحيوية للمستخدم مثل نبض القلب، بالإضافة إلى تتبع الأنشطة الحركية، ومراقبة نشاط النوم، وغيرها من المزايا بشكل يشبه الساعات والسوارات الذكية.

وتوجد بالفعل عدة شركات تنتج خواتم ذكية متاحة للشراء، ومنها شركة “أورا Oura” الفنلندية، التي تنتج خواتم ذكية منذ سنوات، ويبدأ سعرها من 300 دولارٍ أمريكي، لذا سيكون منتج سامسونج المنتظر منافسًا مباشرًا لخواتم أورا.

وأشار التقرير إلى أن سامسونج بدأت تطوير خاتمها الذكي، لكن لا يُعرف موعد إطلاقه في الأسواق، وسوف تتخذ سامسونج قرارها بشأن المضي قُدما في الإنتاج بعد مراجعة واختبار النموذج الأولي للمنتج.

وذكرت شائعات وتقارير صحفية سابقة أن سامسونج تنوي تطوير هذا المنتج، كما سجلت سامسونج علامة تجارية باسم “جالاكسي رينج” في وقتٍ سابق من العام، كما رُصدت إشارة للخاتم في تطبيق سامسونج للصحة.

ويتوقع أن تطلق سامسونج أيضًا نظارة ذكية تعمل بالواقع المختلط لتنافس بها نظارة آبل “فيجين برو” التي أعلنت عنها سابقًا، ومن المقرر إطلاقها خلال عام 2024 القادم.