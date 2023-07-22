أبرز ميزات سماعات Beats Studio Pro الجديدة من آبل

تُنتج شركة آبل الكثير من سماعات الأذن اللاسلكية، تتضمن طرز AirPods و Beats buds، التي تتميز بالتصاميم الأنيقة والميزات القوية، وتعدّ AirPods Max من أرقى طرز AirPods التي تُتنتجها آبل بفضل تصميمها المختلف – إذ صُممت لتوضع على الرأس فوق الأذن بدلاً من داخلها على غرار سماعات Beats – وميزاتها القوية، إذ تجمع بين التصميم الصوتي المخصص، والبرامج المتقدمة، للحصول على تجربة رائعة في الاستماع.



ولكن طرحت آبل يوم الخميس الماضي سماعات Beats Studio Pro الجديدة التي تتشابه مع طراز AirPods Max في العديد من المواصفات والميزات. وفيما يلي سنذكر أبرز ميزات سماعات Beats Studio Pro الجديدة:

التصميم:

تأتي سماعات Beats Studio Pro بتصميم أنيق وفخم، وتوفر تجربة استماع غامرة، إذ تُنتج هذه السماعات صوتًا واضحًا ومثاليًا خالٍ من التشويش حتى عند رفع مستوى الصوت.

بصريًا، تبدو Beats Studio Pro مشابهة لسماعات Beats Studio 3 الشهيرة، وعند مقارنتها بطرز AirPods Max ستجد أن وسادات الأذن لا تتمتع بالملمس المخملي والناعم الذي تتميز به سماعات AirPods Max، ومع ذلك لم تعد وسادات الأذن تحتوي على أي خياطة، وقد تحسّن تصنيعها وأصبحت أكثر متانة وراحة.

بالإضافة إلى أن التصميم يوفر إحكامًا أفضل حول أذنك مما يساعد في منع الضوضاء الخارجية من الدخول ويساعد في تحسين أداء ميزة إلغاء الضوضاء.

من ناحية أخرى، فهي أخف بشكل ملحوظ مقارنةً بسماعات AirPods Max حيث تزن 260 جرامًا، بينما تزن سماعات AirPods Max ما يقارب 384 جرامًا.

يظهر حرف (b) – وهو شعار Beats – على السماعة، وضمن الحلقة الخارجية المحاطة به يوجد زر للتحكم في المقاطع الصوتية لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها أو التقدم في المقطع الصوتي. وعند الضغط على الجهة العلوية من الشعار يمكنك زيادة مستوى الصوت وعند الضغط تحته سينخفض مستوى الصوت. وهناك أيضًا مقبس شحن من نوع USB-C ومقبس قياسي مقاس 3.5 ملم لتشغيل السماعات سلكيًا.

تأتي سماعات Beats Studio Pro مع حافظة ناعمة جديدة مستطيلة الشكل بها بعض الجيوب، وتتميز هذه السماعات بالتصميم نفسه للمفصل الفردي الذي يسمح لك بطي سماعات الرأس ولكن ليس بشكل مسطح.

تتوفر سماعات Beats Studio Pro بأربعة ألوان، هي: الأسود (Black)، والرملي (Sandstone)، والكحلي (Navy)، والبني الغامق (Deep Brown).

الأداء:

تشبه الميزات المتوفرة في سماعات Beats Studio Pro ما تحصل عليه مع سماعات Beats Studio Plus، وهذه السماعات مناسبة لمستخدمي هواتف آبل وأندرويد وتعمل بشريحة Beats مخصصة، وليس معالجات H1 أو H2 من آبل، ومزودة بتقنية البلوتوث 5.3.

يحصل مستخدمو أندرويد على ميزة Google Fast Pair ويمكنهم تنزيل تطبيق Beats لنظام أندرويد في أجهزتهم. وهناك ميزة الاقتران المتعدد النقاط لمستخدمي أندرويد مع التبديل التلقائي بين الأجهزة المرتبطة بحساب جوجل. ومع ذلك، إذا كنت من مستخدمي أجهزة آبل، فإن السماعات ترتبط بحساب iCloud الخاص بك، ولكن سيتعين عليك التبديل يدويًا بين الأجهزة، وهو ما يفضله بعض الأشخاص لأن التبديل التلقائي يمكن أن يكون مزعجًا في بعض الأحيان.

لكن هناك بعض الميزات لا يحصل عليها مستخدمو أندرويد هي: الصوت المكاني مع تقنية تتبع الرأس والمساعد الصوتي Siri. وعلى عكس طراز Buds Plus، فإن هذه السماعات تحتوي على ميزة الصوت المكاني مع تقنية تتبع الرأس لمستخدمي آبل عند مشاهدة مقاطع الفيديو في أجهزة آبل التي تعمل بنظام iOS أو iPadOS أو MacOS و TVOS.

ويحصل كل من مستخدمي أجهزة آبل وأندرويد على ميزة Find My التي تساعد في تحديد مكان السماعات في حالة فقدها.

تفتقر هذه السماعات إلى أجهزة الاستشعار للكشف عن الأذن، وهذا يعني أن المقاطع الصوتية لا تتوقف تلقائيًا عند نزع سماعات الرأس واستئنافها عند إعادة تشغيلها.

ميزة إلغاء الضوضاء وجودة المكالمات الصوتية:

تتميز هذه السماعات بأداء جيد جدًا، وستلاحظ أن ميزة إلغاء الضوضاء فعالة جدًا وتكيفية لتتناسب مع درجة الضوضاء المحيطة بك، بالإضافة إلى وضع الشفافية الذي يُتيح لك سماع الأصوات المحيطة بك بطريقة طبيعية جدًا دون التأثير في جودة المقاطع الصوتية التي تستمع إليها.

تُساعد ميكروفونات الاستهداف الصوتي (voice-targeting microphones) المطورة في Beats Studio Pro بإجراء مكالمات عالية الجودة، إذ تُصفّي هذه الميكروفونات القوية ضوضاء الخلفية لتعزيز وضوح صوتك لتصبح أفضل بنسبة تصل إلى 27% مقارنةً بسماعات Beats Studio3.

يمكن استخدام Studio Pro بطريقتين في الوضع السلكي، إذ يمكنك توصيلها بمنفذ السماعة القياسي بمقاس 3.5 ملم أو توصيلها مباشرة بجهاز الكمبيوتر أو بهاتفك الذكي عبر منفذ USB-C.

يمكنك التبديل بين ثلاثة أوضاع لمعادل الصوت (EQ) عندما تكون في وضع (USB-C) وهي: وضع (Beats Signature Sound) و (وضع الترفيه) Entertainment mode لمشاهدة الأفلام وتشغيل الألعاب، و (وضع المحادثة) Conversation mode المثالي لإجراء المكالمات أو الاستماع إلى البودكاست. بينما لا تتوفر أي إعدادات لمعادل الصوت عند الاستماع في الوضع اللاسلكي.

عمر البطارية:

تعمل سماعات Beats Studio Pro لمدة تصل إلى 40 ساعة بدون تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء، وما يصل إلى 24 ساعة مع تشغيل إلغاء الضوضاء أو وضع الشفافية.

السعر:

تُباع سماعات Beats Studio Pro بسعر 349 دولار و99 سنتًا وتتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود (Black)، والرملي (Sandstone)، والكحلي (Navy)، والبني الغامق (Deep Brown).