متصفح مايكروسوفت إيدج سيدعم عرض الكتب الإلكترونية بصيغة EPUB

تختبر مايكروسوفت حاليًا ميزة عرض الكتب الإلكترونية بصيغة EPUB في متصفحها “إيدج”، وفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة من المتصفح.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية تشغيل وقراءة ملفات الكتب الإلكترونية بصيغة EPUB على أجهزة الحاسوب باستخدام متصفح مايكروسوفت إيدج دون الحاجة إلى تثبيت أية برامج أخرى إضافية.

ولا تزال الميزة في مراحل التطوير الأولية، ومع ذلك، فإنها تتيح أيضًا استعراض فهرس المحتوى وكذلك الصفحات المرجعية، ويتوقع إضافة المزيد من الأدوات لاحقًا لتحسين تجربة القراءة.

وكانت مايكروسوفت قد أزالت سابقًا دعم عرض الملفات بصيغة EPUB من متصفح إيدج مع مزايا أخرى، إذ كانت موجودة بالفعل قبل عدة سنوات، وجاء ذلك تزامنًا مع إلغاء بيع الكتب الإلكترونية من متجرها.

ولم تشر مايكروسوفت رسميًا حتى الآن إلى عودة ميزة عرض ملفات EPUB داخل المتصفح، بالرغم من وجودها في النسخة التجريبية الحالية من المتصفح.

يذكر أن صيغة EPUB هي صيغة مخصصة للكتب الإلكترونية، وهي معتمدة من العديد من الناشرين والقراء على حدٍ سواء، ويمكن تشغيلها على العديد من الأجهزة.

ويدعم متصفح مايكروسوفت إيدج بالفعل عرض الملفات بصيغة PDF مباشرةً على أجهزة الحاسوب دون إضافات خارجية أو تثبيت برامج إضافية.

وتعمل مايكروسوفت أيضًا على اختبار مزايا أخرى في متصفح إيدج منها ميزة مستعرض الصور، بالإضافة إلى خدمة VPN مجانية بسعة تصل إلى 5 جيجابايت، وغيرها من المزايا.