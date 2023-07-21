تيليجرام تبدأ إتاحة ميزة القصص لبعض مستخدميها … عاجل

بدأت خدمة التراسل الفوري تيليجرام إتاحة ميزة القصص لفئة من مستخدميها، وذلك بعد الإعلان عنها رسميًا أواخر شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وأعلن (بافيل دوروف)، المدير التنفيذي لتيليجرام، الشهر الماضي عن إضافة ميزة القصص مع أن الشركة كانت تعارض إضافتها، ولكن الطلبات المتكررة من المستخدمين جعلتها تعيد النظر في الأمر لتختار تلبية طلباتهم.

واعترف (دوروف) بوجود بعض الشكوك الداخلية بشأن كون القصص فكرة جيدة، لكنه قال إنه «لم يعد بإمكان الفريق تخيل تيليجرام بدونها».

وقال (دوروف) أواخر شهر حزيران/ يونيو الماضي إن تيليجرام تعتزم إضافة ميزة القصص مطلع شهر تموز/ يوليو الجاري، ولكنها لم تفعل، ولكنها الآن بدأت إضافتها للمشتركين في خدمتها المأجورة (تيليجرام بريميوم).

تجدر الإشارة إلى أن خدمة تيليجرام تعد من المتأخرين في دعم ميزة القصص، فبعد أن ساهم تطبيق سناب شات في إثارة شعبيتها، أخذت التطبيقات الأخرى على مدى السنوات الماضية تضيفها إلى تطبيقاتها وخدماتها، فكانت البداية من إنستاجرام، ثم فيسبوك، ثم واتساب، ثم تيك توك، وتويتر، وحتى الشبكة الاجتماعية المخصصة للأعمال: لينكدإن، وتطبيق التراسل المشفر سيجنال.

وأوضحت تيليجرام سابقًا أن ميزة القصص الخاصة بها سوف تعمل بالآلية نفسها الموجودة في تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة، وسيتمكن المستخدمون من تحديد من يمكنهم مشاهدة القصص، إما الجميع أو جهات الاتصال جميعها أو جهات اتصال مختارة أو قائمة الأصدقاء المقربين.

وستُعرض القصص المنشورة عبر التطبيق أعلى المحادثات في مساحة قابلة للتمدد والطي مع إمكانية إخفاء بعض القصص عند الحاجة لذلك.

ويمكن للمستخدمين التحكم في موعد انتهاء صلاحية القصص، من 6 ساعات وحتى 48 ساعة، مع خيار استمرار عرضها على نحو دائم في صفحة الملف الشخصي، كما هو الحال في إنستاجرام.