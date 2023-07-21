تقرير: آبل قد تؤجل إطلاق هواتف آيفون 15 برو

قد تضطر آبل إلى تأجيل إطلاق هواتف آيفون 15 برو عدة أسابيع عن الموعد المخطط له، وفقًا لما أفاد به وامسي موهان، أحد محللي مؤسسة “Global Research” البحثية التابعة لمصرف “بنك أوف أمريكا”.

وبحسب المذكرة المنشورة، فإن آبل يتوقع أن تطلق هواتف آيفون 15 في الأسواق في شهر أكتوبر/ تشرين الأول بدلًا من شهر سبتمبر/ أيلول كما هو معتاد، دون إشارة للأسباب التي ستؤدي إلى ذلك التأخير.

وأفاد موقع The Information التقني في تقرير له بأن هناك مشاكل إنتاجية تعوق إطلاق هواتف آيفون 15 في الموعد المحدد.

وذكر التقرير أن مصانع إنتاج هواتف آيفون تواجه مشاكل عند تجميع آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، إذ تستخدم آلية تصنيع مختلفة تهدف إلى تقليل الحافات حول الشاشة، لزيادة قياس الشاشات مع الحفاظ على حجم الهواتف نفسها.

وكانت آبل قد استخدمت تقنية التصنيع نفسها عند إنتاج الجيل السابع من ساعتها الذكية “آبل ووتش 7” لزيادة حجم الشاشة، وقد أدى ذلك إلى تأخير إطلاق الساعة لنحو شهر وفقًا للتقرير.

وتوقع التقرير أن تنتج آبل عدد أقل من وحدات آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس عوضًا عن تأجيل إطلاقها.

ولا يتوقع تأجيل إطلاق هواتف آيفون 15 الأساسية الأقل ثمنًا، إذ لا توجد مشاكل إنتاجية بشأنها.

ومع ذلك، فإن من المنتظر أن تحافظ آبل على موعد الإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة من هواتف آيفون في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بصرف النظر عن موعد الإطلاق اللاحق.

يذكر أن آبل اضطرت سابقًا إلى تأجيل إطلاق هاتف آيفون 14 بلس العام الماضي عدة أسابيع بسبب نقص في الشاشات، كما أجلت إطلاق سلسلة هواتف آيفون 12 في عام 2020 بسبب أزمة في سلاسل الإمداد مع تفشي وباء فيروس كورونا آنذاك.