نوكيا تعتزم بيع هواتف ذكية مُجددة بأسعار أقل

أعلنت شركة HMD Global – مالكة العلامة التجارية نوكيا للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية – أنها تخطط لبيع هواتف ذكية مجددة كجزء من استراتيجية “الاستدامة البيئية” التي تتبناها.

وأصدرت شركة HMD Global تقرير “تقدم الاستدامة” لعام 2023، حيث ذكر التقرير بعض الإجراءات التي شرعت فيها للحفاظ على البيئة ومنها الحملة الموسعة لزراعة الأشجار، وكذلك نية الشركة إعادة تجديد بعض هواتف نوكيا الذكية تمهيدًا لإعادة بيعها في الأسواق.

وكانت HMD Global قد أزالت بعض الملحقات من علب شراء هواتف نوكيا، كما ذكرت في تقريرها أنها زرعت نحو 418 ألف شجرة حتى الآن، وساهمت في إزالة ثلاثة أطنان ونصف الطن من المواد البلاستيكية من الأنهار.

وتشمل خطة HMD Global إعادة تدوير هواتف نوكيا المستعملة وتجديدها ثم طرحها للبيع في المملكة المتحدة وألمانيا بأسعار أقل، كما ستوسع الخطة لتضم أسواقًا أخرى في المستقبل.

ومن المقرر أن تركز الخطة على بيع الهواتف المجددة بشكل أساسي في الأسواق الأوروبية حيث تتواجد نوكيا بشكل قوي مقارنة بأسواق أخرى.

وقالت HMD Global إنها تبرعت ببعض الهواتف المجددة إلى بعض المؤسسات الخيرية، حيث منحت مئات الأشخاص “المحرومين رقميًا” هواتف ذكية بالتعاون مع مؤسسات مستقلة.

وتعتمد الكثير من الشركات التقنية إعادة تجديد هواتفها الذكية المستعملة وتعيد طرحها للبيع مثل آبل وسامسونج وجوجل وغيرها، إما عبر مواقعها الرسمية أو وكلائها المعتمدين أو بعض المتاجر الإلكترونية مثل أمازون.