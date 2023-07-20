مقارنة بين هاتفي Zenfone 10 من أسوس و Galaxy S23 من سامسونج

إذا كنت تريد هاتف يعمل بنظام أندرويد وحجمه متوسط، ويتضمن ميزات متعددة، ويعمل بمعالج قوي، فإن هاتفي Zenfone 10 من أسوس و Galaxy S23 من سامسونج هما من أفضل الخيارات التي يمكنك التفكير بها.

كلا الهاتفين يتميزان بتصميم أنيق وحجم متوسط ووزن خفيف، إذ يبلغ وزن هاتف أسوس 172 جرامًا وهاتف سامسونج 168 جرامًا، وهذا يسهل حملهما ووضعهما في الجيب، بالإضافة إلى ذلك يتمتع كلاهما بميزات قوية.

ولمساعدتك في الاختيار بينهما، نقدم لك مقارنة شاملة بين هاتفي Zenfone 10 من أسوس و Galaxy S23 من سامسونج:

التصميم:

يتمتع هاتف Zenfone 10 الجديد من أسوس بتصميم مميز حيث تبرز عدسات الكاميرات الخلفية بشكل لافت في حلقات سوداء كبيرة مرتبة رأسيًا، ويتميز بأنه خفيف الوزن، إذ يبلغ وزنه 172 جرامًا فقط.

الجهة الأمامية من هذا الهاتف مغطاة بطبقة من الزجاج، ويحتوي على غطاء خلفي مصنوع من البلاستيك والإطار مصنوع من الألمنيوم، وهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

يأتي هاتف Zenfone 10 الجديد بخمسة ألوان، هي: الأسود (Midnight Black)، والأبيض (Comet White)، والأخضر (Aurora Green)، والأحمر (Eclipse Red)، والأزرق (Starry Blue)، كما يوجد مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل.

أما هاتف سامسونج Galaxy S23 فهو يأتي بتصميم من الزجاج مع إطار من الألمنيوم، وتظهر بعض التحسينات في التصميم مقارنة بالجيل السابق، حيث تخلت سامسونج عن الإطار المحيط بالكاميرات الخلفية وأصبحت الكاميرات الثلاثة موجودة في دوائر منفصلة بارزة قليلًا على غرار (جالاكسي إس23 ألترا) الهاتف الأكبر في السلسلة. ويتوفّر هذا الهاتف بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأخضر، والبنفسجي.

الشاشة:

يضم هاتف Asus Zenfone 10 شاشة من نوع (Super AMOLED) قياسها 5.92 بوصات، دقتها تعادل 2400 × 1800 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ويمكن أن يصل إلى 144 هرتزًا عند تشغيل الألعاب، وهي محمية بزجاج من نوع (Corning Gorilla Glass Victus).

يضم هاتف (Galaxy S23) شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس 6.1 بوصات وبدقة 2340 × 1080 بكسلًا، وتدعم الشاشة معدل تحديث تكيُّفيًا يصل إلى 120 هرتزًا، وتدعم تقنية (+HDR10).

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف Zenfone 10 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، بتردد أقصاه 3.2 جيجاهرتز، مع وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

يتوفر هذا الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 16 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

ويعمل الهاتف ببطارية سعتها 4300 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 30 واطًا، مع دعم الشحن اللاسلكي حتى 15 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 واط.

يعمل هاتف Zenfone 10 بنظام أندرويد 13 وقد وعدت أسوس بتوفير تحديثات نظام أندرويد لمدة عامين بالإضافة إلى أربعة أعوام من التحديثات الأمنية. ويدعم هذا الهاتف شبكات الواي فاي 6e (Wi-Fi 6e)، والبلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

يعمل هاتف سامسونج بالمعالج نفسه وهو من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.36 جيجاهرتز، وهو إصدار مصمم خصوصًا لهواتف سلسلة (جالاكسي إس 23)، وهو ما يجعلها أسرع هواتف سامسونج جالاكسي المتاحة حاليًا في السوق.

ويتوفر هذا الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من سعة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت.

يأتي هاتف Galaxy S23 ببطارية سعتها 3900 ميلّي أمبير/ الساعة، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي. ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 الخاصة بسامسونج.

الكاميرا:

يضم هاتف Zenfone 10 كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، وهذه الكاميرات قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية، وبدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.5، وقادرة على تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يأتي هاتف Galaxy S23 بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يبدأ سعر هاتف Asus Zenfone 10 من 749.99 جينه استرليني، ويتوفر بخمسة ألوان، هي: الأسود (Midnight Black)، والأبيض (Comet White)، والأخضر (Aurora Green)، والأحمر (Eclipse Red)، والأزرق (Starry Blue).

يتوفّر هاتف سامسونج Galaxy S23 في السعودية بسعر يبدأ من 2999 ريالًا سعوديًا. ويتوفّر الهاتف بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأخضر، والبنفسجي.

إليك مقارنة بين هاتفي Zenfone 10 من أسوس و Galaxy S23 من سامسونج: